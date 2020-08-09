Трамп підписав укази для допомоги постраждалим від пандемії американцям

Президент США Дональд Трамп підписав укази для економічної допомоги постраждалим від пандемії американцям.

Низка юристів та політичних опонентів вважають рішення президента суперечливим, оскільки Білий дім не зміг домовитися з демократами про новий пакет економічної допомоги.

Загалом підписані чотири укази. Один з них передбачає продовження федеральних виплат по безробіттю в розмірі 400 доларів на тиждень (до цього виплати становили 600 доларів, однак 1 серпня їхня виплата припинилася). При цьому Трамп наполягає, щоб чверть цієї суми штати платили зі своїх бюджетів. З цим згодні не всі штати.

Ще один указ передбачає запровадження канікул на виплату податку на доходи для всіх американців, які заробляють менш як 100 тисяч доларів на рік. Також підписаний указ, який спрямований на запобігання виселенню з орендованого життя американців, що залишилися без роботи.

Демократи нагадали, що угода про новий пакет допомоги на два трильйони доларів не була досягнута. Вони попередили, що укази – сумнівні з юридичної точки зору, їх можуть оскаржити в суді: Трамп, ймовірно, перевищив свої повноваження, оскільки рішення про виділення державних коштів на конкретні потреби може ухвалювати лише Конгрес.