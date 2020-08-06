Представниця кампанії Трампа назвала Facebook та Twitter «упередженими»

Компанії Facebook та Twitter є упередженими щодо президента США Дональда Трампа, заявила заступниця прессекретаря його виборчого кампанії Кортні Барела в коментарі виданню The Hill.

«Президент вказав на факт, що діти менш чутливі до коронавірусу. Ще один день, ще один прояв кричущого упередженого ставлення Кремнієвої долини до цього президента, де правила дотримуються тільки в одному напрямі. Соціальні медіакомпанії не є арбітрами істини», – заявила Барела.

Напередодні соціальна мережа Facebook вперше видалила допис Трампа, де він стверджував, що діти «майже захищені» від коронавірусної хвороби COVID-19.

Twitter, зі свого боку, заблокував можливість публікації нових твітів з акаунту виборчої кампанії Трампа (@TeamTrump), поки звідти не видалять допис з аналогічним відео.