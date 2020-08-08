Трамп візьме участь у конференції для допомоги Лівану

Президент США Дональд Трамп 9 серпня візьме участь у конференції з лідерами Франції та інших країн, які організовують допомогу Лівану після руйнівного вибуху в Бейруті. Трамп оголосив про свої плани у твітері 7 серпня, вказавши, що «всі хочуть допомогти».

Трамп також заявив, що спілкувався з президентом Лівану Мішелем Ауном і сказав йому, що три великі літаки з вантажем медичних товарів, їжі та води, прямують до Лівану разом із лікарями, медсестрами та іншими співробітниками для екстреного реагування.

Трамп також поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном, який організовує конференцію. Макрон відвідав Бейрут 6 серпня і запевнив пересічних ліванців, що допомога не піде в «корумповані руки».

США співпрацюють із ліванськими чиновниками з метою виявлення потреб у галузі охорони здоров’я та гуманітарних питань, сказав Трамп.

Американська агенція з міжнародного розвитку заявило, що надасть понад 15 мільйонів доларів допомоги, включно з продовольчою допомогою для 50 тисяч людей протягом трьох місяців. Агенція також попросила американських військових перевезти достатню кількість медичних препаратів та лікарських засобів для підтримки до 60 тисяч людей протягом трьох місяців.

За останніми даними, число жертв вибуху в порту Бейрута, що стався 4 серпня, сягнуло 154 людей, поранень і травм зазнали понад 5 тисяч людей.