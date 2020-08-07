Вибух у Бейруті: президент Лівану припускає, що причиною могла стати бомба та «іноземне втручання»

Президент Лівану Мішель Аун 7 серпня заявив, що серед ймовірних причин вибуху в порту Бейрута, який призвів до загибелі щонайменше 154 людей, є «іноземне втручання». Це перша заява представника ліванської влади про ймовірний умисний характер вибуху.

Аун пообіцяв «швидке здійснення правосуддя», однак відмовився від міжнарожного розслідування, назвавши його спробою «розмити правду».​

«Є два ймовірних сценарії того, що сталося: це була або недбалість, або іноземне втручання за допомогою ракети чи бомби», – сказав президент Лівану.

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За даними місцевої влади, в рамках розслідування вибуху вже заарештували 20 людей, в тому числі головного менеджера порту.

Сполучені Штати вже заявили, що не виключають версії нападу. Ізраїль, який мав неодноразові конфлікти з Ліваному, вже заперечив свою причетність.

На третій день після вибуху правоохоронці продовжують шукати докази, які б вказали на пояснення, чому тонни вибухонебезпеченого матеріалу роками перебували в портовому складі, і що саме призвело до детонації.

4 серпня в Бейруті стався великий вибух. Кількість жертв вже зросла до 154 людей, ще щонайменше 5 000 були поранені.

У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки.