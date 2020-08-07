Вибух у Бейруті: президент Лівану припускає, що причиною могла стати бомба та «іноземне втручання»

Президент Лівану Мішель Аун 7 серпня заявив, що серед ймовірних причин вибуху в порту Бейрута, який призвів до загибелі щонайменше 154 людей, є «іноземне втручання». Це перша заява представника ліванської влади про ймовірний умисний характер вибуху.
Аун пообіцяв «швидке здійснення правосуддя», однак відмовився від міжнарожного розслідування, назвавши його спробою «розмити правду».
«Є два ймовірних сценарії того, що сталося: це була або недбалість, або іноземне втручання за допомогою ракети чи бомби», – сказав президент Лівану.
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За даними місцевої влади, в рамках розслідування вибуху вже заарештували 20 людей, в тому числі головного менеджера порту.
Сполучені Штати вже заявили, що не виключають версії нападу. Ізраїль, який мав неодноразові конфлікти з Ліваному, вже заперечив свою причетність.
На третій день після вибуху правоохоронці продовжують шукати докази, які б вказали на пояснення, чому тонни вибухонебезпеченого матеріалу роками перебували в портовому складі, і що саме призвело до детонації.
4 серпня в Бейруті стався великий вибух. Кількість жертв вже зросла до 154 людей, ще щонайменше 5 000 були поранені.
У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки.
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