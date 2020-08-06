Зеленський доручив Шмигалю провести перевірку поводження в Україні з небезпечними матеріалами

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Дениса Шмигаля провести перевірку поводження в Україні з небезпечними матеріалами та вжиття заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям. Такий лист президент скерував прем’єру з огляду на інцидент у Бейруті, заявили у Офісі президента.

«Прошу вас терміново забезпечити проведення оцінки стану поводження з небезпечними та вогнегасними речовинами, вибуховими матеріалами, виробами, відходами, добривами, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів та обставин можуть створити загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу, та за результатами проведеної роботи вжити відповідних заходів реагування», – цитує пресслужба документ.

Як зазначається, Зеленський наголосив на необхідності розробки «нормативно-правових актів, що дадуть змогу реалізувати комплекс невідкладних дієвих заходів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру».

За останніми даними, внаслідок потужного вибуху, що стався в столиці Лівану 4 серпня, загинули 137 людей, ще десятки – вважають зниклими безвісти, щонайменше п’ять тисяч – поранені.

Слідчі продовжують працювати на місці вибуху, в районі порту Бейрута, щоб з’ясувати точну причину трагедії.

Вибух знищив частину порту і спричинив значні руйнування в центрі міста.