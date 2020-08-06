Кількість жертв вибуху в Бейруті зросла до 137, десятки людей вважають зниклими

У столиці Лівану Бейруті продовжує зростати кількість загиблих внаслідок потужного вибуху, що стався 4 серпня. За останніми даними, загинули 137 людей, ще десятки – вважають зниклими безвісти, щонайменше п’ять тисяч – поранені, повідомив 6 серпня речник Міністерства охорони здоров’я країни.

Слідчі продовжують працювати на місці вибуху, в районі порту Бейрута, щоб з’ясувати точну причину трагедії.

Вибух знищив частину порту і спричинив значні руйнування в центрі міста.

Влада заявила, що вибухнув значний вантаж аміачної селітри – вибухонебезпечного компоненту добрива, який роками зберігався в небезпечних умовах у порту.

Керівництво порту 5 серпня помістили під домашній арешт.

У Ліван почала прибувати гуманітарна допомога, в той час як влада намагається впоратися з наслідками вибуху на тлі економічної кризи і критики громадськості.

Близько 300 тисяч жителів ліванської столиці залишилися без даху над головою. У результаті вибухів, за даними ЗМІ, сильно постраждали зерносховища: 85% наявного в місті зерна зберігалося саме в зруйнованих під час вибухів елеваторах.