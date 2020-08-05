Судно з Маріуполя прямувало в Бейрут, його доля невідома – Маріупольський порт

У Маріупольському морському порту проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії повідомили, що 17 липня від них у порт Бейрута вийшло судно MERO STAR.

Однак подальша доля судна наразі невідома.

«Судно MERO STAR завантажилось пшеницею в Маріупольському порту і ввечері 17 липня залишило порт напрямком на Бейрут. Подальшу долю судна ми не відстежуємо», – повідомили у пресслужбі порту.

Раніше співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers Самір Мадані повідомив, що у порту Бейрута, де стався потужний вибух, перебували два кораблі з Маріуполя. Ймовірно, вони були завантажені зерном.

За відкритими реєстрами, MERO STAR ходить під прапором Сьєрра-Леоне.

За останніми даними, внаслідок потужного вибуху, що стався в районі порту ліванської столиці Бейрута 4 серпня, загинули щонайменше 100 людей, тисячі поранені.

Посольство України повідомляло, що не має даних про постраждалих українців.