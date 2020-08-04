Причиною вибухів у Бейруті могли стати конфісковані багато років тому матеріали – голова спецслужби Лівану

Причиною двох потужних вибухів, які сталися в столиці Лівану Бейруті ввечері 4 липня, могли стати вибухові матеріали, конфісковані багато років тому, повідомив голова спецслужби Лівану Аббас Ібрагім, якого цитує агенція France-Presse.

«Очевидно, там був склад, що містив матеріали, конфісковані багато років тому, і, як виглядає, це був дуже вибухонебезпечний матеріал», – заявив Аббас Ібрагім, додавши, що розслідування щодо вибухів буде розпочато.

Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрене засідання Вищої ради оборони країни. Прем’єр-міністр Хасан Діаб закликав оголосити в середу, 5 серпня, день жалоби.

Число жертв і поранених точно встановити наразі неможливо. У перших повідомленнях Reuters ішлося про 10 тіл загиблих, доставлених до лікарень, але, за даними ліванського Червоного Хреста, багато людей перебували поблизу епіцентру і в будинках, пошкоджених унаслідок вибухів. Лише одна з лікарень у Бейруті повідомляє, що прийняла понад 500 поранених, і прийняти більше вже не має змоги.

Унаслідок вибухів, що сталися в порту Бейрута, шибки вилітали за багато кілометрів від епіцентру вибуху, кажуть очевидці.

Кореспондент американського телеканалу CNN у Бейруті повідомляє, що при його багаторічному досвіді освітлення військових конфліктів він ніколи раніше не бачив і не чув такого великого вибуху. Уламки будівель, пошкоджені автомобілі видно на кадрах міжнародних агентств, які продовжують надходити в редакції.

На відеокадрах з Бейрута, видно, як чорний темний дим поширюється по поверхні землі. Тим часом в небі деякий час тримався помітний здалеку стовп рудого диму.

У бюро CNN в Бейруті вибух відчувався як «землетрус», кажуть журналісти, які працюють в Бейруті.