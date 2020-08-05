Кількість загиблих від вибуху в Бейруті зросла до 100 і може збільшитися – Червоний Хрест

Кількість загиблих внаслідок потужного вибуху, що стався 4 серпня в столиці Лівану Бейруті, зросла до 100, повідомив директор ліванського Червоного Хреста Джордж Кеттанех.

5 серпня він повідомив місцевим ЗМІ, що число жертв може зрости, бо ще багато людей перебувають під завалами.

Кеттанех додав, що Червоний Хрест координує дії з Міністерством охорони здоров’я, щоб морги приймали жертв, оскільки лікарні переповнені.

Ліванське Міністерство охорони здоров’я раніше заявляло про 73 загиблих і понад чотири тисячі поранених внаслідок вибуху, що стався в районі порту.

Точну причину вибуху наразі не називають.

Прем’єр-міністр Хассан Діаб заявив, що вибухнули 2750 тонн аміачної селітри, які роками зберігалися на портовому складі, і це спричинило «катастрофу в будь-якому сенсі цього слова».

Він пообіцяв притягнути до відповідальності винних у вибуху.

Напередодні голова спецслужби Лівану Аббас Ібрагім заявив, що на портовому складі зберігалися вибухові матеріали, конфісковані багато років тому. А місцеві ЗМІ повідомляли, що до вибуху могли призвести феєрверки, які також зберігалися у портових складах.

Були зруйновані чи пошкоджені будівлі за кілька кілометрів від місця вибуху, а його звук було чути на Кіпрі – за більш ніж 200 кілометрів через Середземне море.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає причиною вибуху напад. «Це була якась бомба», – сказав Трамп.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґабі Ашкеназі відкинув спекуляції щодо можливої участі Ізраїлю, заявивши, що вибух був випадковістю.

«Я пропоную бути обережними при домислах. Я не бачу причин не вірити звітам із Бейрута», – сказав він, посилаючись на коментарі ліванських чиновників.

Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діаб попросив «дружні країни» надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина, Франція та інші країни. Також про готовність допомогти заявив Ізраїль, хоча ця країна перебуває в дуже напружених відносинах із Ліваном, де значний вплив на владу має угруповання «Хезболла» (його в Ізраїлі вважають терористичним).

5 серпня оголошене днем жалоби в Лівані.