У Бейруті стався великий вибух в районі порту

У столиці Лівану Бейруті стався великий вибух у районі порту. Про це повідомляють інформаційні агентства.

Кореспондент американського телеканалу CNN у Бейруті повідомляє, що при його багаторічному досвіді освітлення військових конфліктів, він ніколи раніше не бачив і не чув такого великого вибуху. Уламки будівель, пошкоджені автомобілі видно на кадрах міжнародних агентств, які продовжують надходити в редакції.

На відеокадрах з Бейрута, видно, як чорний темний дим поширюється по поверхні землі. Тим часом в небі деякий час тримався помітний здалеку стовп рудого диму.

Кореспондент CNN підтверджує коментарі, які з’являються у соцмережах, що вікна внаслідок вибуху були вибиті на відстані декількох кілометрів. У бюро CNN в Бейруті вибух відчувався як «землетрус», кажуть журналісти, які працюють в Бейруті.

Агентство Reuters наводить слова міністра охорони здоров’я Лівану Хамада Хасана, який по місцевому телебаченню заявив, що вибух спричинив великі збитки і багато людей було поранено.