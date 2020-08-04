Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 73 людини, поранені понад 3700 – міністр охорони здоров’я Лівану

Число загиблих унаслідок вибухів у Бейруті сягнуло 67, поранень зазнали понад 3600 людей. Про це повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на міністра охорони здоров’я Лівану.

Посольство України в Лівані наразі не має даних про загиблих чи поранених українців.

За даними ліванського Червоного Хреста, багато людей перебували поблизу епіцентру і в будинках, пошкоджених унаслідок вибухів.

Два потужні вибухи сталися ввечері 4 серпня в порту Бейрута. Їхньою причиною могли стати вибухові матеріали, конфісковані багато років тому, припустив голова спецслужби Лівану Аббас Ібрагім, якого цитує агенція France-Presse.

Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрене засідання Вищої ради оборони країни.

Прем’єр-міністр Хасан Діаб попросив «дружні країни» надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина, Франція та інші країни. Також про готовність допомогти заявив Ізраїль, хоча ця країна перебуває в дуже напружених відносинах із Ліваном, де значний вплив на владу має угруповання «Хезболла» (його в Ізраїлі вважають терористичним).

Середа, 5 серпня, оголошена днем жалоби в Лівані.