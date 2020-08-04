Вибухи в Бейруті: інформації про загиблих чи постраждалих громадян України немає – посольство

Станом на 23:00 за київським часом українське посольство в Лівані не має даних про загиблих чи постраждалих унаслідок вибухів у Бейруті громадян України.

«Посольство України в Лівані продовжує вживати заходів щодо перевірки можливої наявності громадян України серед постраждалих. МЗС закликає громадян України, які потрапили у цю надзвичайну ситуацію та всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, звертатися на цілодобові «гарячі лінії» посольства у Лівані: (+961) 5921 668, або МЗС +380 44 238 16 57. Телефони гарячих ліній працюють в штатному режимі, на даний момент звернення на них не надходили», – ідеться в повідомленні МЗС України.

За останньою інформацією, щонайменше 50 людей загинули внаслідок двох вибухів, що сталися в порту столиці Лівану Бейрута. Число поранених становить понад 2750.

Причиною трагедії могли стати вибухові матеріали, конфісковані багато років тому, припустив голова спецслужби Лівану Аббас Ібрагім, якого цитує агенція France-Presse.

Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрене засідання Вищої ради оборони країни. Прем’єр-міністр Хасан Діаб попросив «дружні країни» надати допомогу.

Середа, 5 серпня, оголошена днем жалоби в Лівані.