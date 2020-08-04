Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 серпня 2020, Київ 20:24
Новини | Міжнародні

З Бейрута надходять перші дані про число загиблих унаслідок вибуху в порту

Момент вибуху, Бейрут, Ліван, 4 серпня 2020 року

Щонайменше 10 тіл загиблих були доправлені до лікарень столиці Лівану Бейрута після потужного вибуху, що стався ввечері 4 серпня в порту цього міста. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на сили безпеки та медиків.

Агенція France-Presse пише про десятки поранених. Унаслідок вибуху шибки вилітали за багато кілометрів від епіцентру вибуху, кажуть очевидці.

Кореспондент американського телеканалу CNN у Бейруті повідомляє, що при його багаторічному досвіді освітлення військових конфліктів він ніколи раніше не бачив і не чув такого великого вибуху. Уламки будівель, пошкоджені автомобілі видно на кадрах міжнародних агентств, які продовжують надходити в редакції.

На відеокадрах з Бейрута, видно, як чорний темний дим поширюється по поверхні землі. Тим часом в небі деякий час тримався помітний здалеку стовп рудого диму.

У бюро CNN в Бейруті вибух відчувався як «землетрус», кажуть журналісти, які працюють в Бейруті.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG