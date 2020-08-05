Інформації про українців, постраждалих від вибуху в Бейруті, немає – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на даний час немає інформації про постраждалих внаслідок вибуху в Бейруті українців.

«Жахлива трагедія в Бейруті. Мої співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких. Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією», – написав Шмигаль у твітері 5 серпня.

Сьогодні ліванський Червоний Хрест повідомив, що кількість загиблих внаслідок потужного вибуху, що стався вчора в районі порту столиці Лівану, зросла до 100, ще тисячі людей поранені.

У Червоному Хресті повідомили, що число жертв може зрости, бо багато людей залишаються під завалами.

Внаслідок вибуху були зруйновані чи пошкоджені будівлі за кілька кілометрів від порту. Точна причина вибуху наразі невідома.