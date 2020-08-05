Вибух у Бейруті: руйнівні наслідки у фото

4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався масштабний вибух у районі порту. Точну причину вибуху наразі не називають.Прем’єр-міністр країни Хассан Діаб заявив, що вибухнули 2750 тонн аміачної селітри, які роками зберігалися на портовому складі, і це спричинило «катастрофу в будь-якому сенсі цього слова». Він пообіцяв притягнути до відповідальності винних у вибуху.Напередодні голова спецслужби Лівану Аббас Ібрагім заявив, що на портовому складі зберігалися вибухові матеріали , конфісковані багато років тому. А місцеві ЗМІ повідомляли, що до вибуху могли призвести феєрверки, які також зберігалися у портових складах.

Були зруйновані чи пошкоджені будівлі за кілька кілометрів від місця вибуху, а його звук було чути на Кіпрі – за більш ніж 200 кілометрів через Середземне море.

Сьогодні ліванський Червоний Хрест повідомив, що кількість загиблих внаслідок потужного вибуху, що стався вчора в районі порту столиці Лівану, зросла до 100, ще тисячі людей поранені. У Червоному Хресті повідомили, що число жертв може зрости, бо багато людей залишаються під завалами.