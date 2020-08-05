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05 серпня 2020, Київ 14:59
Фотогалереї

Вибух у Бейруті: руйнівні наслідки у фото

4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався масштабний вибух у районі порту. Точну причину вибуху наразі не називають.

Прем’єр-міністр країни Хассан Діаб заявив, що вибухнули 2750 тонн аміачної селітри, які роками зберігалися на портовому складі, і це спричинило «катастрофу в будь-якому сенсі цього слова». Він пообіцяв притягнути до відповідальності винних у вибуху.

Напередодні голова спецслужби Лівану Аббас Ібрагім заявив, що на портовому складі зберігалися вибухові матеріали, конфісковані багато років тому. А місцеві ЗМІ повідомляли, що до вибуху могли призвести феєрверки, які також зберігалися у портових складах.

Були зруйновані чи пошкоджені будівлі за кілька кілометрів від місця вибуху, а його звук було чути на Кіпрі – за більш ніж 200 кілометрів через Середземне море.

Сьогодні ліванський Червоний Хрест повідомив, що кількість загиблих внаслідок потужного вибуху, що стався вчора в районі порту столиці Лівану, зросла до 100, ще тисячі людей поранені. У Червоному Хресті повідомили, що число жертв може зрости, бо багато людей залишаються під завалами.

На фото від 4 серпня: гелікоптер намагається погасити пожежу, що виникла на місці вибуху в порту Бейрута
1 На фото від 4 серпня: гелікоптер намагається погасити пожежу, що виникла на місці вибуху в порту Бейрута
Скріншот з відео користувачки Twitter @tayyaraoun1, яка зняла жахливий момент вибуху в порту на телефон. На відео Радіо Свобода видно, як чорний темний дим поширюється по поверхні землі. Тим часом в небі деякий час тримався помітний здалеку стовп рудого диму.
2 Скріншот з відео користувачки Twitter @tayyaraoun1, яка зняла жахливий момент вибуху в порту на телефон.

На відео Радіо Свобода видно, як чорний темний дим поширюється по поверхні землі. Тим часом в небі деякий час тримався помітний здалеку стовп рудого диму.
На фото від 4 серпня: пораненого чоловіка евакуюють з місця вибуху.&nbsp; За словами&nbsp;директора ліванського Червоного Хреста Джорджа Кеттанеха,&nbsp;Червоний Хрест координує дії з Міністерством охорони здоров&rsquo;я, щоб морги приймали жертв, оскільки лікарні переповнені.&nbsp;Ліванське Міністерство охорони здоров&rsquo;я раніше&nbsp;заявляло про 73 загиблих&nbsp;і понад чотири тисячі поранених внаслідок вибуху, що стався в районі порту. Сьогодні у Червоному Хресті повідомили, що кількість загиблих&nbsp;зросла до 100​
3 На фото від 4 серпня: пораненого чоловіка евакуюють з місця вибуху. 

За словами директора ліванського Червоного Хреста Джорджа Кеттанеха, Червоний Хрест координує дії з Міністерством охорони здоров’я, щоб морги приймали жертв, оскільки лікарні переповнені. Ліванське Міністерство охорони здоров’я раніше заявляло про 73 загиблих і понад чотири тисячі поранених внаслідок вибуху, що стався в районі порту. Сьогодні у Червоному Хресті повідомили, що кількість загиблих зросла до 100​
На фотоколажі з кадрів UGC, зроблених 4 серпня, видно, як вибух спричинив велику пожежу. Дим від неї був темно-сірого кольору. Потім у небо піднімається величезний рудий стовп диму і пилу &nbsp;
4 На фотоколажі з кадрів UGC, зроблених 4 серпня, видно, як вибух спричинив велику пожежу. Дим від неї був темно-сірого кольору. Потім у небо піднімається величезний рудий стовп диму і пилу
 
Пожежники борються із вогнем
5 Пожежники борються із вогнем
Через вибух у порту Бейрута понад&nbsp; 2750 тонн аміачної селітри, які роками зберігалися на портовому складі, загорівся корабель. За повідомленням Радіо Свобода, співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers Самір Мадані повідомив, що у порту Бейрута, де стався потужний вибух, також перебували два кораблі з Маріуполя, завантажені пшеницею. Ймовірно, вони були завантажені зерном. Їхня доля наразі невідома
6 Через вибух у порту Бейрута понад  2750 тонн аміачної селітри, які роками зберігалися на портовому складі, загорівся корабель.

За повідомленням Радіо Свобода, співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers Самір Мадані повідомив, що у порту Бейрута, де стався потужний вибух, також перебували два кораблі з Маріуполя, завантажені пшеницею. Ймовірно, вони були завантажені зерном. Їхня доля наразі невідома
Медики транспортують пораненого з бейрутської лікарні Найджар, яка постраждала внаслідок вибуху, до іншої лікарні в районі Аль-Хамра.&nbsp; Прем&rsquo;єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі&nbsp;немає інформації про постраждалих внаслідок вибуху в Бейруті українців
7 Медики транспортують пораненого з бейрутської лікарні Найджар, яка постраждала внаслідок вибуху, до іншої лікарні в районі Аль-Хамра. 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі немає інформації про постраждалих внаслідок вибуху в Бейруті українців
Руйнівні наслідки масштабного вибуху в порту з дрону
8 Руйнівні наслідки масштабного вибуху в порту з дрону
До ліквідації наслідків вибуху у Бейруті залучили військових. Також прем&rsquo;єр-міністр Лівану Хасан Діаб попросив &laquo;дружні країни&raquo; надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина, Франція та інші країни. Також про готовність допомогти заявив Ізраїль, хоча ця країна перебуває в дуже напружених відносинах із Ліваном, де значний вплив на владу має угруповання &laquo;Хезболла&raquo; (його в Ізраїлі вважають терористичним)
9 До ліквідації наслідків вибуху у Бейруті залучили військових.

Також прем’єр-міністр Лівану Хасан Діаб попросив «дружні країни» надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина, Франція та інші країни. Також про готовність допомогти заявив Ізраїль, хоча ця країна перебуває в дуже напружених відносинах із Ліваном, де значний вплив на владу має угруповання «Хезболла» (його в Ізраїлі вважають терористичним)
Вид з вікна однієї з багатоповерхівок бейрутського порту.&nbsp; За словами кореспондента CNN, вікна внаслідок вибуху були вибиті на відстані декількох кілометрів. У бюро CNN в Бейруті вибух відчувався як &laquo;землетрус&raquo;
10 Вид з вікна однієї з багатоповерхівок бейрутського порту. 

За словами кореспондента CNN, вікна внаслідок вибуху були вибиті на відстані декількох кілометрів. У бюро CNN в Бейруті вибух відчувався як «землетрус»
На фото: пошкодження всередині церкви поблизу місця вибуху у Бейруті, 5 липня
11 На фото: пошкодження всередині церкви поблизу місця вибуху у Бейруті, 5 липня
Вибух знищив автомобілі та спричинив чимало аварій у місті &nbsp;
12 Вибух знищив автомобілі та спричинив чимало аварій у місті
 
Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає причиною вибуху напад. &laquo;Це була якась бомба&raquo;, &ndash; сказав Трамп. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґабі Ашкеназі відкинув спекуляції щодо можливої участі Ізраїлю, заявивши, що вибух був випадковістю
13 Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає причиною вибуху напад. «Це була якась бомба», – сказав Трамп. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґабі Ашкеназі відкинув спекуляції щодо можливої участі Ізраїлю, заявивши, що вибух був випадковістю
Ліванський військовий гелікоптер пролітає над місцем вибуху у районі порту. Фото: 5 липня Сьогодні ліванський Червоний Хрест повідомив, що кількість загиблих внаслідок&nbsp;потужного вибуху, що стався вчора в районі порту столиці Лівану,&nbsp;зросла до 100, ще тисячі людей поранені &nbsp;
14 Ліванський військовий гелікоптер пролітає над місцем вибуху у районі порту. Фото: 5 липня

Сьогодні ліванський Червоний Хрест повідомив, що кількість загиблих внаслідок потужного вибуху, що стався вчора в районі порту столиці Лівану, зросла до 100, ще тисячі людей поранені

 
На фото: жінка йде зруйнованими вулицями, тримаючи маленького хлопчика на руках
15 На фото: жінка йде зруйнованими вулицями, тримаючи маленького хлопчика на руках
Внаслідок вибуху у Бейруті були зруйновані чи пошкоджені будівлі за кілька кілометрів від порту. Точна причина вибуху досі встановлюється &nbsp;
16 Внаслідок вибуху у Бейруті були зруйновані чи пошкоджені будівлі за кілька кілометрів від порту. Точна причина вибуху досі встановлюється

 
Ліванський військовий патрулює вулиці Бейрута, 5 липня. У місті тривають пошукові та рятувальні роботи.&nbsp; У Червоному Хресті повідомили, що число жертв може зрости, бо багато людей залишаються під завалами. 5 серпня офіційно оголошене днем жалоби у Лівані
17 Ліванський військовий патрулює вулиці Бейрута, 5 липня. У місті тривають пошукові та рятувальні роботи. 

У Червоному Хресті повідомили, що число жертв може зрости, бо багато людей залишаються під завалами. 5 серпня офіційно оголошене днем жалоби у Лівані

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