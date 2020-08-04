У Бейруті стався великий вибух в районі порту – відео
У столиці Лівану Бейруті стався великий вибух у районі порту. На відеокадрах із Бейруту, видно, як чорний темний дим поширюється по поверхні землі. Тим часом у небі деякий час тримався помітний здалеку стовп рудого диму. Щонайменше 10 тіл загиблих були доправлені до лікарень. В районі поблизу вибуху – уламки від пошкоджених будівель та понівечені автомобілі. (Відео Reuters)
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Віталій Портников
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