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05 серпня 2020, Київ 14:59
Новини | Міжнародні

Вибух у Бейруті: без даху над головою залишилися до 300 тисяч людей

За попередньою оцінкою, вибух завдав збитків на 3-5 мільярдів доларів

Внаслідок вибуху у Бейруті без даху над головою залишилися від 250-ти до 300-та тисяч людей. Про це агентству AFP повідомив губернатор Бейруту Марван Абуд.

Він додав, що, за попередньою оцінкою, вибух завдав збитків на 3-5 мільярдів доларів.

Офіційна оцінка збитків спеціалістами триває.

У Бейруті стався великий вибух в районі порту – відео
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У Бейруті стався великий вибух в районі порту – відео

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За останніми даними, внаслідок потужного вибуху, що стався в районі порту ліванської столиці Бейрута 4 серпня, загинули щонайменше 100 людей, тисячі поранені. Місцевий Червоний Хрест повідомляє, що число жертв може зрости, бо багато людей досі залишаються під завалами. Вибух зруйнував і пошкодив будівлі на відстані кількох кілометрів.

Посольство України повідомляло, що не має даних про постраждалих українців.

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