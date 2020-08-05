Серед загиблих у Бейруті є громадянин США – посольство

Посольство США в Лівані заявило, що щонайменше один американський громадянин загинув, ще кілька постраждали унаслідок потужних вибухів, що сталися 4 серпня в порту Бейрута.

«Ми висловлюємо найщиріші співчуття їхнім близьким і працюємо над тим, щоб постраждалим громадянам США та їхнім родинам надавати всю можливу консульську допомогу. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, щоб визначити, чи постраждали ще якісь громадяни США», – йдеться в повідомленні посольства 5 серпня.

Посольство США вказує, що всі його співробітники перебувають у безпеці.

Тим часом, міністр охорони здоров’я Лівану повідомив оновлені дані про число жертв вибухів у Бейруті. Загинули щонайменше 135 людей, десятки або й сотні вважаються зниклими безвісти, поранень зазнали близько 5 тисяч людей.

Губернатор Бейруту Марван Абуд заявив, що внаслідок вибуху без даху над головою залишилися від 250-ти до 300-та тисяч людей.

Посольство України повідомляло, що не має даних про постраждалих українців.