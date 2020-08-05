Вибух у Бейруті пов’язують із судном російського бізнесмена

ЗМІ повідомляють, що аміачна селітра, яка вибухнула 4 серпня на складі в порту ліванської столиці Бейрута, ймовірно, була вивантажена там за кілька років до цього з вантажного корабля російського власника, бізнесмена Ігоря Гречушкіна.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мухаммед Фахмі повідомив місцевому телеканалу, що до вибуху, внаслідок якого загинули понад 100 людей і тисячі були поранені, ймовірно, призвела детонація понад 2700 тонн аміачної селітри.

Фахмі заявив, що вибухонебезпечне добриво зберігалося на складі порту, відколи в 2014 році воно було конфісковане з вантажного судна.

Прем’єр-міністр Хассан Діаб заявив, що близько 2750 тонн вилученої аміачної селітри зберігалися на складі протягом шести років без необхідних заходів безпеки.

Діаб сказав, що винні в порушеннях понесуть відповідальність.

Голова управління безпеки Лівану Аббас Ібрагім також заявив, що «вибухонебезпечний матеріал» зберігався на складі з моменту його конфіскації кілька років тому.

ЗМІ повідомляють, що судном, з якого конфіскували цей вантаж, ймовірно, було MV Rhosus, власником якого на той час був Гречушкін.

Підприємець із сибірського міста Хабаровськ Гречушкін зараз живе на Кіпрі.

Ліванський телеканал LBCI повідомив 5 серпня, що, за попередньою інформацією, пожежа, яка призвела до вибуху, випадково почалася через зварювальні роботи. Працівники складу вирішили заварити невеликі отвори, через які на склад могли потрапити сторонні.

За даними LBCI, під час зварювання сталася детонація феєрверків, що зберігалися на складі, а потім загорілась аміачна селітра.

За останніми даними, внаслідок потужного вибуху, що стався в районі порту ліванської столиці Бейрута 4 серпня, загинули щонайменше 100 людей, тисячі поранені. Місцевий Червоний Хрест повідомляє, що число жертв може зрости, бо багато людей досі залишаються під завалами. Вибух зруйнував і пошкодив будівлі на відстані кількох кілометрів.

Посольство України повідомляло, що не має даних про постраждалих українців.