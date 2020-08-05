Попереднє розслідування вказує, що причиною вибуху у Бейруті була недбалість – Reuters

Попереднє розслідування свідчить, що причиною вибуху у порту Бейрута були роки бездіяльності недбалості при зберіганні вибухонебезпечних матеріалів. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на офіційні джерела.

Зазначається, що 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки.

За словами джерела, питання про безпечне зберігання матеріалів поставало і раніше, але «нічого не було зроблене», щоб вилучити чи утилізувати речовини.

Інший співрозмовник агентства заявив, що команда, яка перевіряла ці матеріали шість місяців тому, попереджала, що селітра може «підірвати весь Бейрут», якщо її не вилучити.

За останніми даними, внаслідок потужного вибуху, що стався в районі порту ліванської столиці Бейрута 4 серпня, загинули щонайменше 100 людей, тисячі поранені. Місцевий Червоний Хрест повідомляє, що число жертв може зрости, бо багато людей досі залишаються під завалами. Вибух зруйнував і пошкодив будівлі на відстані кількох кілометрів.

Губернатор Бейруту Марван Абуд заявив, що внаслідок вибуху без даху над головою залишилися від 250-ти до 300-та тисяч людей.

Посольство України повідомляло, що не має даних про постраждалих українців.