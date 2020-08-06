Відео з дрону демонструє обсяги руйнувань від вибуху в Бейруті

Квартали столиці Лівану Бейруту, розташовані поблизу порту, виглядають приблизно так само, як під час громадянської війни в Лівані в 1970–1980-х роках. Тоді чимало частин міста були в руїнах внаслідок бойових дій між мусульманськими і християнськими угрупованнями і втручання у внутрішній конфлікт Сирії та Ізраїлю. Нинішні руйнування викликані катастрофічним вибухом, що стався на складі, де зберігалися майже три тисячі тонн нітрату амонію. Його наслідки зняв із дрону відеограф і пілот із Бейруту Бадер Хеляль. Жертвами трагедії, за неостаточними даними, стали понад 140 осіб. Майже п'ять тисяч городян отримали поранення. (Відео Reuters)