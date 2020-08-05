Влада Лівану оголосила Бейрут зоною лиха і запровадила у місті надзвичайний стан. Про це повідомляє CNN.

За словами міністра інформації Лівану, надзвичайний стан введено на два тижні з можливістю його продовження за необхідності.

Він додав, що відповідальність за безпеку у місті нестиме вище військове керівництво країни.

За останніми даними, внаслідок потужного вибуху, що стався в районі порту ліванської столиці Бейрута 4 серпня, загинули щонайменше 100 людей, тисячі поранені. Місцевий Червоний Хрест повідомляє, що число жертв може зрости, бо багато людей досі залишаються під завалами. Вибух зруйнував і пошкодив будівлі на відстані кількох кілометрів.

Губернатор Бейруту Марван Абуд заявив, що внаслідок вибуху без даху над головою залишилися від 250-ти до 300-та тисяч людей.

Посольство України повідомляло, що не має даних про постраждалих українців.