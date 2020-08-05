Найбільшою проблемою українців у Бейруті зараз є пошкоджені домівки – голова української громади

Голова громади українців у Лівані Ірина Висота-Жарамані повідомила Радіо Свобода, що, за її даними, загиблих і серйозно травмованих серед українців внаслідок вибуху в Бейруті немає.

«Ми передзвонили всім нашим громадянам, членам громади. Наразі найгірша ситуація – з родиною українки Марини Седун. У неї зруйновано квартиру. Її сім’я якраз збиралася на літак, коли стався вибух, але вони дивом вижили. Зазнали лише невеликих поранень, порізів склом. Зараз родина у безпеці – перебуває за містом», – сказала Ірина Висота-Жарамані.

За її словами, найбільша проблема, з якою зараз зіткнулися українці – пошкоджені домівки чи зруйновані магазини.

Як повідомила Ірина Висота-Жарамані, в епіцентрі події опинився син українки Лідії Халабі – Рані Халабі. Він працює у ліванській службі з надзвичайних ситуацій.

«Рані Халабі керує у Бейруті одним із підрозділів МНС із пожежної безпеки і швидкої допомоги Лівану. Він вчора витягував людей із завалів», – повідомила голова української громади.

Місцевий ліванський бізнесмен Марун Масаад, за її словами, відреагував на ситуацію і запропонував громаді українців фінансову підтримку, допомогу із житлом.

Ірина Висота додає, що назагал найбільше постраждалих у Бейруті – серед працівників порту, багато зниклих безвісти. До допомоги залучають усі прилеглі до Бейруту міста. Ліван попросив допомогу в інших країн.

«Зруйнована майже чверть міста. Того старого, найбільш давнього портового Бейрута, ви вже не побачите. Аеропорт, що за кілька кілометрів від вибуху, на диво, вцілів. Пошкоджено тільки вхід, але рейси відбуваються», – розповіла вона.

Посольство України в Лівані повідомляло, що на даний час не має інформації про постраждалих чи загиблих від вибуху українців і продовжує відстежувати ситуацію.

За останніми даними, внаслідок потужного вибуху, що стався в районі порту ліванської столиці Бейрута 4 серпня, загинули щонайменше 100 людей, тисячі поранені. Місцевий Червоний Хрест повідомляє, що число жертв може зрости, бо багато людей досі залишаються під завалами. Вибух зруйнував і пошкодив будівлі на відстані кількох кілометрів.

Андріана Біла, спеціально для Радіо Свобода