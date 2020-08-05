Будівлю мерії Тель-Авіва прикрасили прапором Лівану на знак солідарності

Влада ізраїльського міста Тель-Авів увечері 5 серпня підсвітила будівлю мерії в кольори прапора Лівану на знак солідарності з потрепілими від вибухів у Бейруті.

Фотографію виклав у твітері мер міста Рон Хульдаї, написавши, що «людяність важливіша за будь-який конфлікт, і наші серця сьогодні разом із нашими ліванськими сусідами».

Раніше уряд Ізраїлю запропонував Лівану допомогу в боротьбі з наслідками катастрофи.

4 серпня в порту столиці Лівану Бейруті сталася серія потужних вибухів, що зруйнували будівлі в радіусі кількох кілометрів.

За останніми даними, загинуло щонайменше 135 людей, близько 5 тисяч зазнали поранень. Без даху над головою залишилися 250 тисяч жителів. Число загиблих, як вважає влада, далі зростатиме. Після вибуху зниклими безвісти вважаються сотні людей. Рятувальники шукають їх під завалами. У Бейруті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану.

Влада Лівану заявила, що причиною трагедії стали майже три тисячі тонн конфіскованої аміачної селітри, яка зберігалася в порту.

За інформацією ЗМІ, селітра свого часу була конфіскована з судна, яке належало російському бізнесменові з Хабаровська Ігорю Гречушкіну. Зараз він живе на Кіпрі.

У 2014 році судно Rhosus, що було під прапором Молдови, через проблеми з електронікою було змушене стати на стоянку в порту Бейрута, це сталося на шляху з грузинського Батумі до Мозамбіку. Ліванська влада заборонила судну виходити в море, вантаж був конфіскований.