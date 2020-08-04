Зеленський висловив співчуття через вибухи в Бейруті

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що сталися в Лівані ввечері 4 серпня.

«Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим», – ідеться в повідомленні від імені Зеленського в соціальних мережах.

За останньою інформацією, щонайменше 30 людей загинули внаслідок двох вибухів, що сталися в порту столиці Лівану Бейрута. Число поранених становить понад 2500.

Причиною трагедії могли стати вибухові матеріали, конфісковані багато років тому, припустив голова спецслужби Лівану Аббас Ібрагім, якого цитує агенція France-Presse.

Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрене засідання Вищої ради оборони країни. Прем’єр-міністр Хасан Діаб попросив «дружні країни» надати допомогу.

Середа, 5 серпня, оголошена днем жалоби в Лівані.