Щонайменше 2200 людей поранені внаслідок вибухів у Бейруті – ліванський Червоний Хрест

Щонайменше 2200 людей зазнали поранень унаслідок вибухів, що сталися ввечері 4 серпня в Бейруті, повідомляє ліванський Червоний Хрест.

Раніше лікарня Hotel Dieu повідомила, що прийняла понад 500 поранених, і більше вже не в змозі. Про прийом 400 поранених і відсутність можливості прийняти більше заявила лікарня Rizk.

Досі незрозуміло, скільки людей загинули внаслідок вибухів. У перших повідомленнях Reuters ішлося про 10 тіл загиблих, доставлених до лікарень, але, за даними ліванського Червоного Хреста, багато людей перебували поблизу епіцентру і в будинках, пошкоджених унаслідок вибухів.

Два потужні вибухи сталися ввечері 4 серпня в порту Бейрута. Їхньою причиною могли стати вибухові матеріали, конфісковані багато років тому, припустив голова спецслужби Лівану Аббас Ібрагім, якого цитує агенція France-Presse.

Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрене засідання Вищої ради оборони країни. Прем’єр-міністр Хасан Діаб закликав оголосити в середу, 5 серпня, день жалоби.