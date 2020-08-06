Дані про постраждалих українців на борту суден у Бейруті не підтверджуються – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що інформація про постраждалих українців на суднах у порту Бейрута, де 4 серпня стався потужний вибух, на даний час не підтверджується.

«Була інформація, що на двох вантажних суднах, які прибули з України в порт Бейрута, перебували громадяни України, але наразі ця інформація не підтверджується. За нашими даними, екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців», – сказав Кулеба 6 серпня.

За словами міністра, українська громада Лівану нараховує п’ять тисяч людей, і станом на ранок 6 серпня постраждалих серед них немає.

Кулеба повідомив, що до посольства звернулися три українських сім’ї через значне пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху. «Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження, яких вона зазнала», – сказав міністр.

За його словами, всім постраждалим нададуть допомогу. «Також є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання», – сказав Кулеба.

За останніми даними, внаслідок потужного вибуху, що стався в столиці Лівану 4 серпня, загинули 137 людей, ще десятки – вважають зниклими безвісти, щонайменше п’ять тисяч – поранені.

Слідчі продовжують працювати на місці вибуху, в районі порту Бейрута, щоб з’ясувати точну причину трагедії.

Вибух знищив частину порту і спричинив значні руйнування в центрі міста.