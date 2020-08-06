Президент Франції анонсує конференцію для допомоги Лівану

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародна конференція для допомоги потерпілому від вибухів у порту Бейрута Лівану відбудеться «найближчими днями». Про це французький лідер оголосив 6 серпня під час візиту до ліванської столиці.

Він наголосив, що кошти, які будуть зібрані під час конференції, спрямовуватимуться «безпосередньо людям, допомоговим організаціям та командам, які потребують її на місцях».

Раніше під час візиту Макрон сказав, що без антикорупційних реформ ситуація в Лівані лише погіршуватиметься, і країна «продовжить тонути».

За останніми даними, число загиблих унаслідок вибухів у Бейруті, що сталися 4 серпня, перевищило 130, поранень і травм зазнали близько 5 тисяч людей. Понад 250 тисяч бейрутців залишилися без житла.