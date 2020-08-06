Без антикорупційних реформ Ліван «продовжить тонути» – Макрон у Бейруті

Без антикорупційних реформ ситуація в Лівані лише погіршуватиметься, і країна «продовжить тонути», заявив президент Франції Емманюель Макрон, перебуваючи з візитом у Бейруті 6 серпня.

Макрон став першим зарубіжним лідером, який приїхав до Лівану, колишньої французької колонії, після руйнівного вибуху в порту Бейрута.

За останніми даними міністерства охорони здоров’я країни, жертвами трагедії стали щонайменше 137 людей, близько 5 тисяч зазнали поранень і травм. Потужною ударною хвилею зруйнована частина порту. Суттєві руйнування є і в кварталах у радіусі кількох кілометрів від епіцентру вибуху. Без даху над головою залишилися щонайменше 250 тисяч жителів ліванської столиці.

Франція, як і багато інших держав світу, запропонувала владі Лівану допомогу в ліквідації наслідків катастрофи. У Бейруті французький лідер побував у постраждалій портовій зоні, оглянув частину пошкоджених будівель, поспілкувався з жителями. Багато з них скаржилися на ліванську владу, говорили, що країні потрібна революція і зміна «нинішнього режиму». Хтось із натовпу вигукнув: «Приходьте правити нами!» Макрон у відповідь пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб переконати ліванське керівництво в необхідності реформ і політичних змін. Він також наголосив, що «гуманітарна допомога не має опинитися в руках корупціонерів».

Ліванське слідство вважає, що до трагедії в Бейруті, яка сталася 4 серпня, призвела недбалість, а саме зберігання в небезпечних умовах майже трьох тисяч тонн аміачної селітри. Ця речовина, що використовується для отримання сільгоспдобрив і відома своєю вибухонебезпечністю, шість років тому була конфіскована з торгового судна. За даними ліванських ЗМІ, в день вибуху на складі велися зварювальні роботи. Латали діру, щоб всередину не могли потрапити сторонні. Через необережність почалася пожежа, що спричинила вибух.

Багато жителів звинувачують у безгосподарності та корупції саме владу Лівану, який переживає зараз найсерйознішу за багато років економічну кризу.