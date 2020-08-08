Адміністрація Трампа «пильнуватиме» ймовірні спроби Китаю, Ірану та Росії втрутитися у вибори в США

Адміністрація президента Дональда Трампа планує уважно пильнувати можливі спроби втрутитися у вибори з боку Росії, Китаю та Ірану. Про це Трамп заявив 7 серпня на пресконференції.

Таким чином він прокоментував заяву директора Національного контррозвідувального безпекового центру США Білла Еваніни про можливі загрози до виборчого процесу.

«Ми будемо пильнувати їх усіх. Ми будемо дуже обережні», – заявив президент США.

На переконання Трампа, кожна з трьох зазначених країн, в тому числі й Росія, не хоче його перемоги.

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«Думаю, остання людина, яку Росія хотіла б бачити в офісі (президента – ред.) – це Дональд Трамп, тому що ніхто не був до Росії жорсткіший, ніж я – ніколи», – сказав він.

Серед ймовірних причин такого ставлення Трамп назвав свій тиск на союзників по НАТО з вимогою виконувати свої членські зобов’язання, а також зусилля США із зупинки будівництва «Північного потоку-2».

Президент США також вважає, що Китай та Іран хотіли б обрання його опонента від Демократичної партії Джо Байдена.

Напередодні Білл Еваніна представив заяву щодо загроз прийдешнім президентським виборам, які мають відбутися восени у Сполучених Штатах.

Поміж іншого, він назвав спробою Росії вплинути на вибори записи телефонних розмов нібито тодішнього президента України Петра Порошенка та Джо Байдена, які оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.

Розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року через кампанії в соцмережах та злам акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню Дональда Трампа. На цих виборах він переміг опонентку від демократів Гіларі Клінтон.​

Сам Трамп називав ці звинувачення «брехнею». Він також категорично заперечує припущення, що його команда співпрацювала з представниками Кремля під час виборів. Росія також заперечує втручання у вибори 2016 року.

Під час публічних слухань раніше в лютому директор Федерального бюро розслідувань Кристофер Рей повідомив Юридичному комітету Палати представників, що Москва бере участь у «інформаційній війні» напередодні виборів у листопаді 2020 року. Ці дії, за його словами, передбачають приховану медійну кампанію в соцмережах, спрямовану на посилення суперечностей в американському суспільстві.