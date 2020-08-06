Мішель Обама: моя депресія пов’язана з пандемією і лицемірством Трампа

Колишня перша леді США Мішель Обама зізналася, що страждає на легку форму депресії. За її словами, її стан пов’язаний з пандемією коронавірусу, расизмом і лицемірством адміністрації нинішнього президента США Дональда Трампа. Про це Обама повідомила у своєму подкасті на Spotify під час розмови з американською журналісткою Мішель Норріс.

Обама розповіла, що під час пандемії у неї були труднощі з підтриманням звичної фізичної активності і сном. Виходом з ситуації, що склалася, колишня перша леді назвала підтримку стабільного режиму дня. Крім того, за словами Обами, щоб подолати емоційні спади, потрібно знати себе і розуміти, які речі приносять радість.

Мішель Обама запустила свій подкаст на платформі Spotify наприкінці липня. Першим гостем став її чоловік, колишній президент США Барак Обама. Подружжя говорили про свої поточні обов’язки та взаємовідносини з суспільством.

У першому сезоні свого подкасту колишня перша леді планує публікувати розмови з родичами і близькими друзями.