США закликали вивести російські війська з Грузії

Сполучені Штати звернулися до Росії із закликом вивести війська з частини території Грузії, захопленої в результаті війни в серпні 2008 року.

«12 років тому Росія вдерлася до Грузії, вбивши сотні і вигнавши десятки тисяч людей зі своїх будинків. Росія досі окупує 20% території Грузії. Закликаємо Росію вивести війська і виконати свої зобов'язання за угодою про припинення вогню від 2008 року», – ідеться в офіційному твітер-акаунті уряду США, який ведеться російською мовою.

Російські війська вдерлися на території Грузії 8 серпня 2008 року. За результатами війни Москва зміцнила свій фактичний контроль над сепаратистськими регіонами Грузії – Абхазією та Північною Осетією, які проголосили себе «незалежними державами». «Незалежність» цих сепаратистьских регіонів визнала Росія та ще кілька лояльних Москві держав. США, Євросоюз та інші члени ООН вимагають від Москви поваги до територіальної цілісності Грузії.