Розвідка США попереджає про загрозу втручання у вибори з боку Росії, Китаю та Ірану

Росія, Китай та Іран можуть спробувати втрутитися у виборчий процес у Сполучених Штатах, заявив 7 серпня директор Національного контррозвідувального безпекового центру США Білл Еваніна.

За заявою Еваніни, Пекін сподівається, що Трамп програє вибори, водночас Кремль намагається підважити позиції його опонента від Демократичної партії Джо Байдена, а Тегеран спрямований на послаблення демократичних інституцій США.

«Чимало іноземних діячів мають свої вподобання щодо того, хто мав би виграти вибори, і висловлюють це через широкий спектр публічних та приватних заяв. Спробу прихованого впливу зустрічаються рідше», – стверджує Еваніна.

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У своїй оцінці найбільших загроз для виборчого процесу голова контррозвідки називає побоювання через діяльність Китаю, Ірану та Росії «основними».

За оцінками Еваніни, Китай вважає Трампа «непердбачуваним», Росія може намагатися знизити рейтинг Байдена, а Іран може бути зацікавлений у розколі в США перед голосуванням

«Зусилля Ірану в цьому напрямку, ймовірно, будуть сконцентровані на онлайн-впливі, такому як поширення дезінформації у соціальних мережах та оприлюднення антиамериканського контенту», – пише високопосадовець.

Він вважає, що Тегеран керується очікуваннями, що Трамп в разі свого переобрання і далі тиснутиме на Іран, домагаючись зміни режиму.

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Розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року через кампанії в соцмережах та злам акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню Дональда Трампа. На цих виборах він переміг опонентку від демократів Гіларі Клінтон.​

Сам Трамп називав ці звинувачення «брехнею». Він також категорично заперечує припущення, що його команда співпрацювала з представниками Кремля під час виборів. Росія також заперечує втручання у вибори 2016 року.

Під час публічних слухань раніше в лютому директор Федерального бюро розслідувань Кристофер Рей повідомив Юридичному комітету Палати представників, що Москва бере участь у «інформаційній війні» напередодні виборів у листопаді 2020 року. Ці дії, за його словами, передбачають приховану медійну кампанію в соцмережах, спрямовану на посилення суперечностей в американському суспільстві.