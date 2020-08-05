США знову внесли резолюцію про продовження збройового ембарго проти Ірану

США поширили серед членів Ради Безпеки ООН проєкт нової резолюції, що закликає продовжити діюче ембарго ООН на постачання зброї Ірану. Про це повідомляє «Голос Америки».

Документ, з яким ознайомилися журналісти, просить держави-члени ООН припинити всі поставки зброї до Ірану і з нього.

Він також закликає держави-члени ООН утриматися від надання Ірану «технічної допомоги, надання фінансових ресурсів або послуг або допомоги, пов’язаної з поставками, продажем, передачею, виробництвом, технічним обслуговуванням або використанням зброї».

Нова резолюція практично ідентична тій, яку США поширили в червні.

Посол США Келлі Крафт визнала, що Росія і Китай, швидше за все, накладуть вето на будь-яку резолюцію.

Це може привести до кризи в ООН, оскільки Крафт і держсекретар США Майк Помпео погрожують задіяти положення про «відкат» в угоді щодо ядерної програми Ірану 2015 року, що передбачає відновлення всіх санкцій ООН проти Тегерана.

США стверджують, що вони можуть піти на це, не дивлячись на те, що президент Дональд Трамп вийшов з багатосторонньої угоди у 2018 році.