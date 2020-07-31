Іран: Хомейні відкидає переговори з «головним ворогом», США, щодо ядерної та ракетної програм

Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї відкинув можливість переговорів зі Сполученими Штатами щодо ракетної та ядерної програм Тегерану і назвав США «головним ворогом» своєї країни.

«Жорстокі санкції Америки проти Ірану спрямовані на обвал нашої економіки... Їхня мета – обмежити наш вплив у регіоні та зупинити розвиток наших ракетних та ядерних можливостей», – заявив Хаменеї у виступі державним телебаченням.

У своїй промові духовний лідер Ірану також розкритикував європейські країни за нездатність врятувати ядерну угоду 2015 року.

«Вони завдали удару іранській економіці порожніми обіцянками», – сказав він.

Хаменеї висловив думку, що Іран, покладаючись на власні можливості та скорочення залежності від нафти, зможе «опиратися тиску Америки».

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що хоче, аби Тегеран почав переговорив щодо ширшої угоди, яка могла передбачала б обмеження ядерних розробок Ірану та його ядерної програми, а також зниження впливу країни в регіоні.

Вашингтон також домагається подовження ембарго ООН на продаж зброї Ірану. Термін дії цього ембарго збігає в жовтні.

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Президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.

До «Групи семи» належать США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія. З ядерної угоди з Тегераном не вийшли три європейські країни – Фоанція, Велика Британія та Німеччина, до яких апелює Іран.