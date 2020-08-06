Доповідь про канали Кремля із поширення дезінформації оприлюднив Центр при Держдепартаменті США

Центр глобальної взаємодії при Держдепартаменті США оприлюднив 5 серпня доповідь про схеми та канали, які використовує Росія для поширення пропаганди та дезінформації. Дослідники встановили основні методи, до яких вдається Кремль в інформаційній війні, а також назвали конкретні структури, які поширюють меседжі Кремля.

У доповіді, оприлюдненій Центром глобальної взаємодії при Державному департаменті США описуються підходи, методи, тактику та засоби ведення пропаганди і поширення дезінформації, до яких вдається Росія.

Це чітка система, яка отримує чіткі вказівки і має конкретні цілі.

Базується ця система на п'яти основних сладових:

офіційні урядові повідомлення, що фінансуються державою;

міжнародні канали поширення інформації;

культивування проксі-структур;

використання соціальних мереж у якості зброї;

дезінформація із використанням кіберзасобів.

«Кремль несе пряму відповідальність за розвиток цих тактик і платформ в рамках свого підходу до використання інформації в якості зброї», – йдеться у доповіді.

«Пекін також користується методами Росії, використовуючи вебсайти, які поширюють теорії заколоту, неофіційні канали розповсюдження дезінформації та пропаганди з метою підриву демократичних норм та інституцій», – під час телефонного брифінгу заявила Ліа Ґабрієл, координаторка Центру.

Доповідь була оприлюднена після того, як США запропонували нагороду у 10 мільйонів доларів кожному, хто надасть інформацію для виявлення особи, яка працює для чи з іноземним урядом з метою втручання у вибори США шляхом певних нелегальних дій у кіберпросторі.

«Уряд США не буде миритися із іноземним втручанням у наші вибори, – сказала Ґабрієл «Голосу Америки» – Глобальний центр залучення працює з нашими партнерами, які діляться інформацією щодо втручання у вибори та тактикою, яку вони бачать в діях Росії та інших».

Проксі-структури та установи

У доповіді описуються 7 проксі- чи опосередкованих структур, які поширюють та посилюють тези Кремля.

А саме:

багатомовне електронне видання «Фонд стратегічної культури» , підконтрольне Службі зовнішньої розвідки Росії ;

, підконтрольне ; псевдоакадемічний ресурс Інституту сходознавства РАН «Новий східний огляд» , орієнтований переважно на Близький Схід, Азію і Африку;

, орієнтований переважно на Близький Схід, Азію і Африку; канадський сайт Global Research ;

; базоване в Криму інформагентство «Новинний фронт» ( «NewsFront»), яке називає себе «альтернативним джерелом інформації» для західної аудиторії;

( «NewsFront»), яке називає себе «альтернативним джерелом інформації» для західної аудиторії; багатомовний ресурс SouthFront , що спеціалізується на військовій тематиці;

, що спеціалізується на військовій тематиці; ультранаціоналістичний портал «Геополітіка.ru»;

квазіаналітичний центр «Катехон», що поширює антизахідну пропаганду на п'яти мовах.

«США створили COVID-19»

Роботу цієї системи дезінформації доповідь ілюструє на прикладі хибного твердження, що «США створили COVID-19».

У січні 2020-го телеканал «Звезда» оприлюднює інтерв’ю із «експертом», який озвучує цю тезу;

оприлюднює інтерв’ю із «експертом», який озвучує цю тезу; Після цього про це говорить російський політик Володимир Жириновський;

Про це пишуть непрямо пов’язані з Кремлем сайти;

Ця ідея поширюється в соціальних медіа;

Про це говорить RT та «Спутник» .

та . У лютому ця теза починає активно розповсюджуватися в інформаційному просторі, де до квітня стає повноцінно присутньою.

Таким чином ця дезінформація поширюється за допомогою російських офіційних каналів, соцмереж і хакерів:

Жириновський в інтерв’ю радіостанції «Говорит Москва» заявив, що вірус, який виявили в Китаї, -– біологічна зброя США;

заявив, що вірус, який виявили в Китаї, -– біологічна зброя США; Медіа, які фінансуються державою (телеканали «Звезда», «Росія -1» та «Спутник» арабською мовою) поширюють цю тезу;

та «Спутник» арабською мовою) поширюють цю тезу; Цю тезу паралельно розганяють із проксі-джерел ( News Front , Geopolitica.ru) та у соціальних медіа;

, Geopolitica.ru) та у соціальних медіа; відбувається дезінформація із використанням хакерських дій (відповідно до звіту компанії з кібербезпеки Mandiant Threat Intelligence).

Мета Росії – сіяти у світі сумнів у дієвості демократичних інститутів

Доповідь Центру глобальної взаємодії при Держдепартаменті США також містить аналіз цілей, які переслідує Кремль, поширюючи пропаганду та дезінформацію.

Зокрема, на думку дослідників, метою Росії є:

«піддавати сумніву цінність демократичних інституцій»;

«послаблення міжнародної довіри та міжнародної єдності Сполучених Штатів із союзниками та партнерами».

Протидіяти інформаційній війні Кремля, вважають автори доповіді, можна об'єднавши зусилля демократичних урядів, громадянського суспільства, університетів, масмедіа, приватного сектору та свідомих і розумних людей.