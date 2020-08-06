YouTube видалив за дезінформацію 78 каналів, пов’язаних з Росією

Google повідомив, що за другий квартал 2020 року в рамках кампанії по боротьбі з дезінформацією видалив 78 YouTube-каналів і три блоги, пов’язаних із Росією. Вони публікували відео російською та англійською мовами, присвячені російській і сирійської політиці, боротьбі з пандемією COVID-19 у США, а також ЄС, Литві, Україні.

Також було вилучено близько 2,5 тисячі YouTube-каналів, пов’язаних з Китаєм. Як наголошується у звіті, контент цих каналів був в основному неполітичним, але іноді публікувалися відео політичного змісту. Наприклад, про боротьбу з пандемією COVID-19 у США або про масові протести після загибелі Джорджа Флойда.

Крім того, було видалено 19 YouTube-каналів, пов’язаних з Іраном.

Видалення всіх цих каналів стало частиною запущеного Google «розслідування щодо скоординованих операцій для впливу», пов’язаного з Китаєм, Росією й Іраном. У Google зазначають, що частина цих даних була отримана від дослідницької компанії Graphika і вони подібні до тих, які сама компанія опублікувала у дослідженні щодо кампаній з дезінформації.

Раніше YouTube видалив канал російського інтернет-телеканалу «Царьград ТВ» без можливості відновлення, повідомляється на сайті каналу. У сервісі це пояснили тим, що канал порушує експортне законодавство. Може йтися про дотримання режиму санкції. Власник телеканалу, російський бізнесмен Костянтин Малофєєв, входить до санкційних списків через свою участь у анексії Криму і спонсорування бойових дій на сході України.