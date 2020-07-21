Байден: Кремль зазнає наслідків у разі втручання у вибори в США

Іноземне втручання в президентські вибори в Сполучених Штатах розглядатиметься як ворожа акція і спричинить відчутні наслідки для країни, викритої на цьому. Про це 20 липня попередив майбутній кандидат на посаду президента США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент Джо Байден.

«Я попереджаю Кремль та інші іноземні уряди. У разі обрання президентом я поставлюся до іноземного втручання в наші вибори як до ворожої акції... Я скористаюся всіма повноваженнями як голова виконавчої влади, щоб змусити країни-порушники зазнати відчутної і тривалої розплати».

За словами Джо Байдена, він буде готовий вдатися до санкцій проти фінансового сектора, заморожування активів, кібероперацій і оприлюднення фактів корупції. Байден заявляє, що в нього немає бажання йти на ескалацію напруженості з Росією або іншими країнами, але він без вагань вдасться до дій у відповідь.

Можливе втручання Кремля в президентські вибори у США, до яких залишається три місяці і два тижні, стає все більш помітною політичною темою в Вашингтоні.

20 липня впливові законодавці-демократи надіслали лист директору ФБР Крістоферу Рею з проханням виступити перед членами Конгресу з розвідувальною інформацією про спроби іноземних держав втрутитися у виборчу кампанію в США. У листі йдеться про «граничну стурбованість» американських законодавців тим, що Конгрес, за деякими даними, стає об’єктом іноземного втручання, зокрема, використовується дезінформація з метою вплинути на роботу Конгресу, громадські дебати і президентські вибори.

У лютому 2020 року в американській пресі з’явилися повідомлення про те, що американські розвідувальні служби попередили законодавців про втручання Росії в передвиборну кампанію в США з метою підтримки кандидатури Дональда Трампа.