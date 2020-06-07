Байден формально став суперником Трампа на виборах. Ось що президент США писав про нього останнім часом

Джо Байден здобув необхідну кількість делегатів на праймеріз Демократичної партії США, щоб у листопаді остаточно позмагатись з Дональдом Трампом за крісло президента. По суті, він залишився єдиним кандидатом від демократів ще у квітні, коли його суперник Берні Сандерс вибув із гонки. Тепер кандидатуру Байдена офіційно мають затвердити на з’їзді Демократичної партії, який очікується у серпні.

Протягом останніх днів на тлі масових протестів, що тривають у США, Джо Байдена критикували республіканці та президент США. Зокрема, Дональд Трамп звинуватив Байдена у підтримці анархістів після того, як штаб Байдена заплатив заставу за звільнення 13 затриманих мітингарів у Міннеаполісі.

«Люди сонного Джо Байдена настільки ліворадикальні, що працюють над тим, аби визволити з-за ґрат анархістів, і можливо більше! Джо не знає про це нічого, він не має поняття, але вони будуть справжньою владою, не Джо. Ситуацію контролюватимуть вони!», – написав у своєму твітері президент США.

Крім цього, Дональд Трамп звинуватив свого суперника в тому, що він хоче скоротити фінансування поліції, а також у недостатній підтримці темношкірого населення Сполучених Штатів.

«За три з половиною роки, я зробив набагато більше для нашого чорного населення, ніж Джо Байден за 43 роки. Взагалі-то, він відкинув їх назад зі своїм «кримінальним законом», який він навіть не пам’ятає. Я зробив більше для чорних американців, ніж насправді будь-який президент в історії США, за можливим винятком іншого республіканського президента, Авраама Лінкольна. І то, це навіть не близько. Демократи це знають, і фейкові ЗМІ це знають, але вони відмовляються писати і говорити про це, бо вони неймовірно корумповані», – написав президент.

Втім, противники Трампа та демонстранти не погоджуються з такими твердженнями президента. На їхню думку, він навпаки розділяє американське населення. Джо Байден звернув увагу на дії президента під час кризових моментів.

«Коли 100 тисяч американців померло через його некомпетентне керівництво, цей президент грав у гольф. Коли американці мирно протестували під Білим домом, цей президент використав сльозогінний газ, щоб зробити фотографію. Дональда Трампа вибрали для служіння всім нам, але він переймається лише собою», – написав Джо Байден у своєму твітері.

Також кандидат від демократів розкритикував промову Дональда Трампа, у якій він згадав загиблого афроамериканця Джорджа Флойда.

«Я сподіваюсь, Джордж зараз дивиться на нас з небес і каже: «Це чудова річ для нашої країни». Це чудовий день для нього, це чудовий день для всіх», – заявив днями Трамп, говорячи про зменшення рівня безробіття в США.

Джо Байден назвав такий виступ зневажливим. «Коли президент намагається вкласти які-небудь інші слова в уста Джорджа Флойда, відверто, я вважаю це зневажливим».

На заяву Трампа відреагувала також сенаторка з Каліфорнії Камала Гарріс, яку називають однією з потенційних кандидаток на пост віцепрезидента від Джо Байдена.

«Дональде Трамп, не вживай імені Джорджа Флойда, допоки ти не можеш сказати, шо чорні життя важливі», – написала вона у твітері.

Вибори у США заплановані на 3 листопада. За останніми опитуваннями, в президентських перегонах з відривом у 5-7% лідирує Джо Байден.