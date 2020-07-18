США: Байден заявив про дані розвідки, що Росія знову втручається у виборчий процес

Імовірний кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що має регулярні консультації з представниками розвідки, і з цього спілкування має дані, що Росія продовжує свої спроби втручатися у майбутні вибори.

«Ми знали і раніше, і я гарантую вам, що я знаю зараз, оскільки я знову отримую повідомлення. Росіяни все ще займаються намаганням поставити під сумнів наш виборчий процес. Факт», – сказав Байден 17 липня.

Байден у онлайн-виступі перед прихильниками попередив, що якщо Москва продовжить свої зусилля із втручання у вибори, для неї буде «реальна ціна, яку потрібно буде заплатити» в разі перемоги демократа на виборах.

Білий дім негайно не відреагував на прохання щодо коментарів після заяви Байдена.

У США традиційно висуванець від провідної опозиційної партії починає отримувати повідомлення від розвідки ще перед голосуванням, щоб кандидат мав повний обсяг інформації на випадок перемоги на виборах.

Кілька розвідувальних агенцій США дійшли висновку, що Москва діяла, щоб допомогти Трампу на виборах 2016 року. Росія заперечує ці звинувачення.

Трамп неодноразово називав «підступом» розслідування щодо того, чи мала його команда змову з Росією.

Вибори президента США мають відбутися 3 листопада. Переможець виборів має приступити до виконання обов’язків 20 січня 2021 року.