США: Байден набрав достатньо голосів делегатів з’їзду для номінації в президенти

Колишній віцепрезидент США Джо Байден 5 червня набрав необхідну кількість голосів делегатів з’їзду Демократичної партії для номінації його кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів.

Згідно з даними інформаційного агентства Associated Press, Байден має підтримку 1991 делегата. Підрахунок результатів останньої серії первинних виборів, які відбулися 2 червня в семи штатах і федеральному окрузі Колумбія, де розташована столиця країни Вашингтон, затягнувся на кілька днів, оскільки значна частина виборців проголосувала поштою.

«Для мене було честю змагатися з групою найбільш талановитих кандидатів, які будь-коли боролися за номінацію... Я маю намір присвятити кожен день від сьогодні до 3 листопада боротьбі за голоси американців по всій країні з тим, щоб спільно ви виграли битву за душу нашої країни», – заявив Джо Байден.

Боротьба за номінацію в президенти починалася для 78-річного Джо Байдена, який присвятив усе життя політиці, невдало. Він зазнав серйозних поразок на перших двох первинних голосуваннях в Айові та Нью-Гемпширі, але зумів перебрати лідерство після перемоги в Південній Кароліні, де він став першим завдяки масштабній підтримці виборців-афроамериканців.

На тлі масштабних протестів після смерті афроамериканця Джорджа Флойда передвиборні рейтинги Байдена зросли. Згідно з останнім опитуванням, проведеним на замовлення Національного громадського радіо, за Байдена готові проголосувати 50 відсотків виборців, за Трампа – 43. Зараз виборці віддають Байдену перевагу над Трампом у кількох ключових штатах, Флориді, Вісконсині, Пенсильванії, які проголосували на минулих виборах за Дональда Трампа.

Національний з’їзд Демократичної партії має пройти в Мілуокі в штаті Вісконсин із 17 до 20 серпня.