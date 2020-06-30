Латвія заборонила мовлення семи каналів російської мережі RT

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії 30 червня заборонила мовлення в країні семи телеканалів російської державної групи RT. Рішення в раді пояснили тим, що ці телеканали – «під контролем і одноосібним наглядом російського пропагандиста» Дмитра Кисєльова, який перебуває під санкціями Євросоюзу.

Уточнюється, що регулятор заборонив трансляцію телеканалів RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Вони, за даними спецслужб Латвії, є найбільш впливовими каналами кремлівської пропаганди на Заході.

«Для таких програм немає місця ані в Латвії, ні в Євросоюзі», – сказав голова латвійської Нацради Івар Аболиньш та закликав інші країни ЄС також заборонити мовлення RT на своїй території.

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У пресслужбі RT заявили, що спецслужби та Нацрада Латвії «нарешті зможуть захистити все арабомовне та іспаномовне населення країни від «нійбільш впливового російського пропагандистського каналу – RT».

Дмитро Кисєльов в коментарі російському агентству «РИА Новости» заявив про «русофобію» латвійської влади. Він також додав, що підґрунтя для заборони немає «жодного юридичного сенсу».

«Тому Латвія повинна негайно повернути мовлення RT в ефір та вибачитися перед нашими колегами», – заявив він.

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Дмитро Кисєльов є генеральним директором міжнародної медійної групи «Россия сегодня». Основний напрям – російські новини та пропаганда російського порядку денного для інших країн. Медіахолдинг об’єднує телеканали, серед яких RT, раніше відомий як Russia Today, радіо та інтернетвидання: агенції Sputnik, новинна агенція «Прайм», а також проєкт «Иносми.ру».

При цьому «Россия сегодня» входить до 10 найбільших російських одержувачів субсидій, на три роки (з 2018-го по 2020 рік) вона отримала 20,4 мільярда рублів.