На суді МН17 адвокати ставлять під сумнів розслідування і повторюють російські версії

Адвокати одного з чотирьох обвинувачених у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МН17 над Україною 2014 року висловили застереження щодо головних висновків багаторічного розслідування.

На суді у Нідерландах адвокати, заперечуючи результати очолюваного Нідерландами міжнародного слідства та прокуратури, наголосили на існуванні протилежних версій, зокрема, тих, на яких наполягає Росія, яка заперечує, що пасажирський літак був збитий завезеною на Донбас російської ракетною установкою «Бук».

Будевейн ван Ейк і Сабін тен Дошхат, які представляють росіянина Олега Пулатова, заявили на слуханнях 22 і 23 червня, що, на їхню думку, слідство мало б глибше розглянути версії про те, що український військовий літак міг збити авіалайнер або що це було зроблено українською ракетою.

Раніше на процесі, який почався 9 березня, прокуратура виклала пояснення того, чому всі інші версії були розглянуті та відхилені і чому прокуратура вважає, що літак збила саме російська ракета.

«Хоча такий сценарій (про український літак-винищувач) може здаватися неможливим, важливо, щоб цей сценарій був розслідуваний, аби його можна було виключити», – сказав Будевейн ван Ейк.

Адвокати також висловили припущення, що українські представники могли впливати на міжнародне розслідування і маніпулювати доказами.

Сабін тен Дошхат говорила про потребу розслідувати заяви осіб, які, зокрема, у повідомленнях російських ЗМІ стверджували, що в день збиття авіалайнера 17 липня 2014 року вони бачили або чули український військовий літак близько до місця трагедії.

Для ілюстрації своїх застережень адвокати демонстрували уривки інтерв’ю з новинних репортажів, зокрема, з російського телеканалу RT та інших.

На слуханні 23 червня Сабін тен Дошхат також наполягала, що необхідно заново розслідувати припущення, що літак МН17 міг бути збитий українською ракетою з установки «Бук» на озброєнні української армії.

«Ми не кажемо, що ми впевнені у тому, що це була українська ракета, але ми вважаємо, що цю версію треба розглянути», – сказала Сабін тен Дошхат.

Робота адвокатів

Фахівець з міжнародного права в Амстердамському вільному університеті Маріеке де Гуун в інтерв’ю «Голосу Америки» напередодні виступів адвокатів наголосив, що робота захисту дуже важлива для повноти судового процесу.

«Реалістично найкращим результатом суду був би ґрунтовний, справедливий процес, який усі могли би поважати і визнавати. Щоб адвокати мали можливість повністю викласти свою сторону справи. Щоб докази були чіткі і переконливі як на випадок визнання вини, так і на випадок можливого виправдання підозрюваних», – сказала Маріеке де Гун.

Вона наголосила, що лише повний і справедливий суд з чітким вироком може допомогти родичам і близьким загиблих перегорнути трагічну сторінку.

«Ідеальним» результатом Маріеке де Гун назвала також покарання осіб, причетних до смертей людей, які були на борту літака, а також виплату компенсацій, але вона підкреслила, що для цього потрібне буде не лише рішення суду, але й співпраця урядів низки країн, зокрема, Росії, яка наразі заявляє, що не визнає висновки слідства і судовий процес у Нідерландах.

Громадська думка

Христо Грозєв, розслідувач групи Bellingcat, коментуючи альтернативні до висновків слідства версії про збиття авіалайнера МН17, сказав, що їх поширення, зокрема, російськими джерелами не має на меті досягнення справедливості.

«У межах судових процедур чи то в Нідерландах, чи на трибуналі ООН, на який Росія наклала вето, такі заяви і суперечливі версії мали б і матимуть нульову силу, бо вони базовані або на сфабрикованих доказах, або не мають доказів взагалі, лише гіпотези», – вважає Христо Грозєв.

Але він також вказує, що «іншим завданням поширення різних версій є заплутати громадську думку особливо серед тих людей, які не обов’язково дуже пильно стежать за усіма подробицями справи».

«Вони подають версії, які взаємозаперечуються. Їхні розповіді закінчуються визнанням, що вони самі не знають, що сталося. Але вони також наполягають, що і міжнародна слідча група теж не знає, що сталося. Саме цієї непевності, на мою думку, вони й хочуть досягти, домагаючись делегітимізації висновків суду в очах громадськості», – сказав Христо Грозєв в інтерв’ю «Голосу Америки».

Суд може тривати багато років

Доктор міжнародного права Марієке де Гун прогнозує, що судовий процес у Нідерландах щодо МН17 триватиме багато років.

«Ми ще лише на початкових процедурних стадіях… А ми ще навіть не брали до уваги, що до процесу можуть бути долучені нові підозрювані», – вказує вона.

Марієке де Гун також припускає, що на пізніших стадіях у процесі ймовірні також апеляції у вищих судах Нідерландів та у Європейському суді з прав людини.

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