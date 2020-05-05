Далі тільки верхівка Кремля: що означає ідентифікація генерала ФСБ у справі MH17

Журналісти встановили ім’я одного з ключових фігурантів у справі MH17. Судячи з опублікованих аудіозаписів, він мав величезний вплив на хід бойових дій на Донбасі. Наприклад, займався постачанням військової техніки з Росії у липні 2014 року, коли і був збитий малайзійський «Боїнг». Але тут важлива не тільки роль, але і статус фігуранта. Наразі це – найвпливовіший російський силовик в справі MH17. За версією розслідувачів, його ім’я – Андрій Бурлака, посада – заступник голови Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.



У листопаді 2019 року слідчі у справі MH17 звернулися до свідків. Їх цікавила інформація про роль в катастрофі російських високопоcадовців. Зокрема, йшлося про такого собі «Володимира Івановича». Судячи з перехоплених розмов, він був відповідальним за постачання зброї з Росії на Донбас.

– «Володимир Іванович», так?

– Так-так, слухаю вас.

– Як мені вам передати список необхідного? Ми завтра вилітаємо в Ростов. У вас є «Вайбер» на цьому телефоні?

– Ні, на цьому телефоні немає. І краще це зробити особистим приїздом.

– Тут, в принципі, вже не до шифрування, тому що ми там на контролі скрізь. Ви який-небудь телефон мені скиньте, де є «Вайбер». Поки вони його розшифрують, ми вже давно отримаємо і виконаємо завдання.

– Добре», – така розмова відбулася 17 липня 2014 року між «Володимиром Івановичем» і Сергієм.

Також до «Володимира Івановича» звертаються щодо використання військової техніки на Донбасі.

– «Володимире Івановичу», скажіть, у нас вертольоти можуть працювати? Доброго ранку. Вибачте.

– Доброго ранку.

– Так у нас вертольоти можуть працювати в районі Мар’їнки?», – звертався до нього бойовик угруповання «ДНР» Олександр Бородай.

Про рівень впливовості цієї людини можна судити з наступного аудіо. На записі ватажок бойовиків незаконного угруповання «ДНР» в 2014 році Ігор «Стрєлков» Гіркін визнає, що виконує його накази:



«– Від «Володимира Івановича» я зараз привів колону. Отримав наказ: дві машини віддати Козіцину, інше – віддати вам.

– Значить, нікому нічого не віддавати. Мені «Володимир Іванович» повинен віддавати накази сам, а не командувати через мою голову моїми людьми», – відповів 31 липня 2014 року Гіркін.

Зрештою, один з ватажків бойовиків Олександр Бородай напряму називає «Володимира Івановича» «командувачем».



– «Ти в курсі, що у нас відбувається?, – запитує Бородай.

– Поки ні. Я хочу дізнатися, – відповів російський підприємець Костянтин Малофєєв.

– Увійшли у війну з «Бєсом». «Бєс» наказав за*уячити всіх командирів. Наші суміжники, я маю на увазі сам розумієш кого – командувача операцією «Володимира Івановича», наказали знищувати».

То хто ж цей загадковий «Володимир Іванович»? За версією розслідувачів з групи Bellingcat і видання Insider, його справжнє ім’я – Андрій Бурлака, зараз він – заступник голови Прикордонної служби ФСБ Росії, звання – генерал-полковник.

Роль «Володимира Івановича» – Андрія Івановича Бурлака була ключовою

«Роль «Володимира Івановича» – Андрія Івановича Бурлака була ключовою. Він давав відповіді «так» або «ні» на кілька прохань про придбання і постачання зброї через кордон, саме в день і за день до збиття «Боїнга», – розповів розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв.

«З прослуховувань ми бачимо, що він був посередником між політичним керівництвом, тобто Бортниковим, Путіним і так далі, та людьми, які працювали на місцях», – каже шеф-редактор видання The insider Роман Доброхотов.

Журналістам вдалося зібрати цілу низку непрямих доказів того, що «Володимир Іванович» і Андрій Бурлака – це одна людина. Але оскільки генерал ФСБ – особа непублічна, не вистачало головного – запису голосу Бурлаки для порівняння. І тут, визнають журналісти, їм допомогла випадковість.

«За пошуком зображень ми знайшли фотографію з одного сайту, де людина продавала свій телевізор і сфотографувала його. Сфотографувала в той момент, коли телевізор показував Андрія Бурлаку, який дає інтерв’ю. Ми бачили, що там є значок телеканалу «Звєзда». І ми на цьому телеканалі переглянули всі випуски за цей день і виявили, що там дійсно був документальний фільм про прикордонників, де Бурлака давав досить розгорнутий коментар. І цього нам виявилося достатньо, щоб зробити судову експертизу голосу, яка довела, що це голос однієї і тієї ж людини», – каже Роман Доброхотов.

Наразі заступник голови Прикордонної служби ФСБ Андрій Бурлака – найвпливовіший російський посадовець, що фігурує в справі «Боїнга» MH17. Але розслідувачі впевнені: на ньому ланцюжок відповідальних не закінчується.

Очевидно, що рішення було на рівні щонайменше міністра оборони з узгодженням ФСБ

«Коли йдеться про те, що установка «Бук» разом з екіпажем з Курська, що перебуває в складі Міністерства оборони, з екіпажем, який включає і офіцерів, і звичайних пересічних військовослужбовців Міноборони, перетнули кордон – очевидно, що рішення було на рівні щонайменше міністра оборони з узгодженням ФСБ», – наголошує розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв.

Абсурдно уявити собі, що Шойгу і Бортников займалися б чимось в Україні без наказу верховного головнокомандувача

«Але, знову ж таки, і з точки зору здорового глузду, і з юридичної точки зору, абсурдно уявити собі, що Шойгу і Бортников займалися б чимось в Україні без наказу верховного головнокомандувача. Я не знаю жодного прикладу війни в історії світової цивілізації, яка велася б без відома верховного головнокомандувача», – говорить шеф-редактор видання The insider Роман Доброхотов.

Раніше представники міжнародної слідчої групи вже заявляли, що їхня мета – відтворити весь ланцюжок причетних: від виконавців до тих, хто віддавав накази. На думку авторів, остання знахідка може стати поворотним моментом у розслідуванні трагічної загибелі двохсот дев’яносто восьми людей на борту «Боїнга».

«Одна справа, коли у нас до останнього часу офіційними обвинуваченими були тільки сепаратисти, а тепер це буде державний службовець. Причому високопосадовий співробітник ФСБ. Так ці звинувачення зі звинувачень на адресу якихось сепаратистів перетворюються в звинувачення на адресу держави», – шеф-редактор видання The Insider Роман Доброхотов.

У Кремлі вже неодноразово заперечували будь-яку причетність до збиття «Боїнга» MH17. Суд у справі розпочався в березні цього року в Нідерландах. Поки підозру висунули чотирьом фігурантам розслідування.

Але жодного з них досі не затримали. Більше того, деякі з них, наприклад, російський полковник ГРУ Сергій Дубінський з позивним «Хмурий», відпочивають в анексованому Росією українському Криму і навіть не допускають, що можуть бути притягнуті до відповідальності.

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