Кого судять і чого очікують від процесу щодо MH17 у Нідерландах

Восьмого червня у Нідерландах після перерви у засіданнях поновили слухання на судовому процесі щодо обвинувачених у збитті над східною Україною малайзійського авіалайнера та убивстві 298 людей в літаку. План суду передбачає, що цей етап слухань в комплексі Схіпгол триватиме до кінця тижня.

Міжнародне розслідування, очолюване Нідерландами, дійшло висновку, що Боїнґ-777 Малайзійських авіаліній, який 17 липня 2014 року летів з Амстердама до Куала Лумпура, був уражений російською ракетою з установки «Бук», завезеною на українську територію для підтримки збройних формувань так званої «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки».

Суд над чотирма особами, яких нідерландська прокуратура обвинуватила в організації транспортування ракетної установки, у застосуванні її та вивезенні назад до Росії, почався 9 березня 2020 року.

Жоден з них не з’явився на процес, але закони Нідерландів передбачають можливість судити підозрюваних заочно.​

Обвинувачені:

Ігор Гіркін, громадянин Росії, службовець російської Федеральної служби безпеки у відставці, який називав себе "міністром оборони ДНР".

громадянин Росії, службовець російської Федеральної служби безпеки у відставці, який називав себе "міністром оборони ДНР". Сергій Дубінський, громадянин Росії, відставний службовець Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

громадянин Росії, відставний службовець Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Олег Пулатов, громадянин Росії, відставний офіцер російської армії.

громадянин Росії, відставний офіцер російської армії. Леонід Харченко, громадянин України, командувач підрозділом розвідки "ДНР".

Лише Олега Пулатова на процесі офіційно представляють адвокати.

Одним з ключових питань суду є те, чи буде розкритий повний ланцюг причетних, і чи будуть висунуті обвинувачення іншим підозрюваним.

З виступів представників прокуратури у березні стало відомо, що їм вдалося заручитися свідченнями осіб, які ймовірно були очевидцями і можливо учасниками подій пов’язаних зі збиттям MH17.

Прокуратура наголосила на збереженні анонімності свідків і їх захисті, вказавши, що Росія і зокрема російські спецслужби становлять для тих людей загрозу.

В інтерв’ю, яке британська газета The Times надрукувала 20 травня 2020 року, колишній полковник російської Федеральної служби безпеки Ігор Гіркін сказав, що він як учасник війни на Донбасі «відчуває моральну відповідальність» за загибель людей в малайзійському авіалайнері.

Гіркін, відомий також під всевдо Стрєлков, у низці інтерв’ю неодноразово наполягав, що він особисто не причетний до збиття літака MH17, але не заперечував звинувачення, що це зробили російські військові.

Він казав, що не визнає міжнародних судів і в інтерв’ю українському вебсайту «Гордон» заявив нещодавно, що «не очікує жалю від ворогів».

Міжнародне розслідування за участі Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України оголосило, що ракетна установка «Бук» належала 53-тій бригаді військ протиповітряної оборони Російської Федерації базованій в Курській області.

Уряд Нідерландів заявив, що вважає Росію відповідальною за збиття літака, але Москва відкидає звинувачення і відмовляється від співпраці з розслідуванням та судом, наполягаючи на російській непричетності та висуваючи свої вимоги щодо розслідування.

Російська причетність

Росія не приховує політичної підтримки самопроголошених так званих республік: «ДНР» та «ЛНД» в Донецькій та Луганській областях, а також надає їм те, що у Москві називають гуманітарною допомогою, але у Кремлі завжди заперечували, що постачали на схід України зброю.

Росія також не визнає, що її військові брали участь у боях проти української армії на сході України, а неодноразово захоплених українцями у зоні бойових дій росіян Москва називала добровольцями.

Спільна слідча група повідомила, що володіє інформацією про «вплив Російської Федерації в адміністративних, фінансових та військових справах ДНР».

Речник Кремля Дмитро Песков казав, що Москва буде стежити за процесом, але заявив, що Росія завжди мала застереження і сумніви щодо очолюваного Нідерландами розслідування.

Справу щодо MH17 називають наймасштабнішим розслідуванням в історії Нідерландів, в ході якого були обстежені рештки літака, та інші предмети, а також проаналізовані записи телефонних розмов, фотографії з супутників, відеозаписи та інформація з інших джерел.

Набір фото та інших матеріалів, як кажуть слідчі, дозволяє простежити повний шлях установки Бук з розташування 53 російської протиповітряної бригади в Курську до місця запуску ракети, що збила авіалайнер над східною Україною, а потім її транспортування назад в Росію наступного дня.

Перехоплена інформація, оприлюднена слідством у листопаді минулого року, вказує, що двоє обвинувачених контактували з тодішнім помічником президента Путіна Владиславом Сурковим, а також із призначеним Росією керівником в окупованому Криму Сергієм Аксьоновим.

«Ознаки тісних зав’язків між лідерами ДНР та посадовцями російського уряду порушують питання про їхню можливу причетність до застосування установки Бук, якою 17 липня 2014 року був збитий літак MH17», – сказано у висновках Об’єднаної слідчої групи.