У Донецьку заарештований фігурант справи MH17 Леонід Харченко – BBC

У підконтрольному бойовикам Донецьку заарештований фігурант справи MH17 Леонід Харченко, повідомила російська служба BBC.

9 березня суд у Нідерландах заочно висунув Харченку звинувачення в причетності до падіння пасажирського літака на Донбасі в 2014 році. Він був командиром одного з розвідувальних підрозділів контрольованого Росією угруповання «ДНР». За даними джерел журналістів, уже 11 березня бойовики затримали Харченка біля його будинку, але у зовсім іншій справі.

Пресцентр Служби безпеки України у розмові з Радіо Свобода повідомив, що наразі не має інформації про затримання Харченка. Радіо Свобода вже надіслало відповідний запит до СБУ.

Співрозмовники BBC розповіли, що провадження стосується незаконного обшуку у 2014 році та незаконного зберігання зброї. За першим пунктом у постраждалих нібито немає до Харченка претензій.

«За другим – цей пістолет йому у 2019 році видали в «міністерстві держбезпеки» (силовий орган у складі контрольованого Росією угруповання «ДНР» – ред.) для забезпечення особистої безпеки у зв’язку зі справою MH17», – розповіла BBC особа, знайома зі справою Харченка.

На його думку, усе це зробили, щоб ізолювати Харченка. Джерела BBC припускають, що колишнього військового розвідника взяли під варту, щоб виключити варіант його затримання українськими спецслужбами.

8 травня арешт Харченка продовжили ще на два місяці. За інформацією BBC, його утримують у СІЗО в Донецьку на вулиці Кобозева, 4.

Пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі загинули.

На думку Об’єднаної слідчої групи, Харченко брав участь у переміщенні зенітно-ракетної установки «Бук», з якої збили «Боїнг». За версією нідерландської прокуратури, Харченко також міг координувати переміщення «Бука» до безпосереднього місця запуску ракети та евакуацію комплексу до Росії.