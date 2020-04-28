Розслідувачі пов’язали високопосадовця ФСБ з «Володимиром Івановичем» зі справи щодо МН17

Перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака міг керувати діями боойвиків і російських військових на сході України. Таке твердження міститься в розслідуваннях Російської служби Бі-бі-сі, дослідницької групи Bellingcat і російського видання The Insider.

В записах, опублікованих слідчими в справі про катастрофу пасажирського «Боїнга» над Донбасом у 2014 році, представники угруповання «ДНР» між собою говорили, що командиром усієї російської операції на сході України був якийсь «Володимир Іванович». Колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) згадував, що підкорявся його наказам. Журналістам незалежно один від одного вдалося довести, що під цим псевдонімом з великою часткою ймовірності йдеться про Бурлаку.

Для цього журналісти Бі-бі-сі вивчили переміщення Бурлаки по Росії за допомогою державних баз даних і з’ясували, що він регулярно літав до кордону Росії з контрольованою бойовиками частиною території України – і час цих перельотів збігається з інформацією, отриманою з перехоплених розмов бойовиків. Як розповіло Бі-бі-сі джерело, що має доступ до персональних баз даних, згодом дані про перельоти генерала за 2014 рік були видалені з бази, і інформація про його переміщення залишилася тільки в архівній копії.

Одне джерело, яке назвало Бі-бі-сі ймовірне ім’я «Володимира Івановича», уточнило, що після завершення активної фази бойових дій на сході України в 2014¬2015 роках генерал Бурлака отримав підвищення, а також найвищу державну нагороду, звання героя Росії.

Фоноскопічна експертиза (звірка голосу), зроблена за запитом Бі-бі-сі, показала як схожіть, так і деякі відмінності в голосі генерала Бурлаки і «Володимира Івановича», чиї переговори були перехоплені Службою безпеки України. Аналогічна експертиза, зроблена за запитом The Insider, показала, що голос належить одній людині.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17. Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

Пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі загинули.