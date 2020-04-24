Гаазький суд залишив анонімними імена 12 свідків у справі рейсу МН17

Окружний суд Гааги зберіг у таємниці дані 12 свідків у кримінальному процесі щодо літака рейсу МН17, збитого у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Про це 23 квітня повідомила пресслужба суду на своєму офіційному сайті.

Апеляцію щодо анонімності свідків подали адвокати росіянина Олега Пулатова, який є фігурантом розслідування катастрофи рейсу МН17.

Однак залишається під питанням статус ще одного свідка у справі.

«Суд, з одного боку, перевірив, чи були рішення ухвалені належним чином, а з іншого боку, чи ґрунтуються вони на правильних засадах. Слідчий суддя належним чином виніс рішення щодо дванадцятьох свідків. Але суд постановив, що щодо одного свідка статус анонімності збережений бути не може. Коли слідчий суддя мав ухвалити рішення про статус свідка, якому загрожують, підозрюваному мають надати можливість висловити свою позицію з цього питання. Цього не сталося у випадку одного конкретного свідка, ні до, ні після того, як рішення було ухвалене» , – йдеться у повідомленні.

Наступне слухання справи було відкладене до 8 червня 2020 року, коли захисники одного з обвинувачених, ім’я якого не вказано, дозволять подати попередні клопотання, зокрема щодо юрисдикції суду для проведення цього розгляду.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько «Стрєлков», який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР», Сергій Дубинський, відомий на прізвисько «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ», Олег Пулатов, відомий на прізвисько «Гюрза», полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, – а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.



