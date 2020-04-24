MH17, Савченко та завербований генерал СБУ: розслідувачі описали біографію полковника ФСБ Єгорова

Одним із російських кураторів бойовиків на Донбасі міг бути полковник Федеральної служби безпеки Росії Ігор Єгоров на прізвисько «Ельбрус», йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat, російського The Insider та німецького Der Spiegel.

Найбільш ранньою публічною згадкою про «Ельбруса» розслідувачі вважають публікацію сепаратистського блогера та військового кореспондента Бориса Рожина (псевдонім Colonel Cassad) від листопада 2014 року. Він пише, що двоє призначених Москвою військових командирів – «Дельфін» та «Ельбрус» – не змогли об’єднати більш ніж 20 розрізнених підрозділів у межах контрольованого Росією угруповання «ЛНР».

У січні 2015 року Рожин написав, що «Ельбрус» перебуває в Луганську й разом з «Дельфіном», який у Краснодоні, не може створити об’єднану армію угруповань «ДНР» та «ЛНР».

У березні 2016 року видання «Медуза» взяло інтерв’ю в бойовика з позивним «Ілім», який стверджував, що особисто брав українську військову Надію Савченко в полон. За його словами, він передавав «Ельбрусу» кредитки, ключі та записну книжку Савченко.

У Bellingcat зазначають, що на початку 2019 року висунули гіпотезу, що «Ельбрусом» є полковник Ігор Єгоров. Її будували, зокрема, на основі пересувань Єгорова, що були схожими на маршрути полковника ГРУ Олега Іваннікова на прізвисько «Оріон». Останнього вважають одним з московських кураторів під час бойових дій на Донбасі у 2014 році.

Гіпотеза почала набувати підтвердження в листопаді 2019 року, коли Спільна слідча група оприлюднила низку перехоплених телефонних дзвінків, які відбувалися перед тим, як збили літак рейсу MH17 в небі над Донбасом.

На одній з розмов бойовик цікавиться у свого співрозмовника, чи зустрічався він уже із нещодавно прибулим командиром з позивним «Ельбрус», якого він знає «з часів подій у Криму». Він називає «Ельбруса» Ігорем та офіцером спеціального підрозділу ФСБ Росії «Вимпел» (раніше організація ветеранів «Вимпелу» називала Єгорова своїм віцепрезидентом). Зараз «Ельбрус» є одним з фігурантів розслідування катастрофи.

Журналісти дізналися, що Єгоров з 2011 року купив 481 квиток на літак. Більшість рейсів були на Кавказ або до міст неподалік від України. З 2014 року він зробив 37 міжнародних поїздок. Щонайменше 11 разів він літав до Німеччини, часто бував у Хорватії й Франції.

Bellingcat звертає увагу, що у вересні 2016 року Єгоров був п’ять днів у Чорногорії. Через місяць там сталася невдала спроба державного перевороту. На думку влади Чорногорії, переворот організували, щоб запобігти вступу країни до НАТО.

14 квітня Служба безпеки України затримала одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» СБУ, генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та підготовці терактів.

За даними слідства, Шайтанов перебував на агентурному зв’язку з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим. Його завербували нібито у 2014 році.

За завданням російських спецслужб Шайтанов нібито планував вбивство відомого чеченського добровольця Адама Осмаєва, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці української армії.

Крім того, російська влада звинувачувала Осмаєва в підготовці вбивства лідера Чечні Рамзана Кадирова у 2007 році та президента Росії Володимира Путіна у 2012-му. Сам Осмаєв відкидає звинувачення. Упродовж 2017 року на нього скоїли два замахи. Під час другого з них загинула його дружина Аміна Окуєва.

Bellingcat припускає, що Ігор Єгоров може бути причетним до вбивства іншого етнічного чеченця – Зелімхана Хангошвілі, якого застрелили 23 серпня 2019 року в центрі німецького Берліна. Той під час другої чеченської війни командував одним із підрозділів, які воювали проти російських військ.

За підозрою у вбивстві Хангошвілі німецькі правоохоронці затримали росіянина. За даними ЗМІ, його ім’я – Вадим Красников, хоча до ЄС він в’їхав із фальшивими документами на ім’я Вадима Соколова.

The Insider пише, що Україна попереджала німецьку владу про візит Єгорова до Німеччини в лютому, але його не заарештували.

Він мав вкотре прилетіти до Німеччини 4 березня й перебувати там п’ять днів. Цього разу німецькі правоохоронці готові були його затримати, але 28 лютого Єгоров скасував свою поїздку. Це могло трапитися, зокрема, через спричинені коронавірусом обмеження на пересування або «злив» важливої оперативної інформації, припускають у Bellingcat.

Російська влада наразі не коментувала розслідування.