Bellingcat: росіянин, який убив Хангошвілі, міг бути спецпризначенцем ФСБ

Росіянин, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ «Вимпел» і брав участь щонайменше ще у двох замовних вбивствах. Про це йдеться в другій частині розслідування Bellingcat, Der Spiegel і російського сайту The Insider, присвяченій особі, яку розслідувачі ідентифікували як Вадима Красикова.

Про те, що Красиков, заарештований у Німеччині з документами на ім’я Вадима Соколова, раніше був оголошений у розшук за звинуваченням у вбивстві бізнесмена, повідомлялося в першій частині розслідування. У другій частині стверджується, що він брав участь і у вбивстві бізнесмена Юрія Козлова в квітні 2007 року в місті Костомукша в Карелії.

Красиков був одним із підозрюваних у цій справі, інформація про яку зараз видалена з бази даних. Він був оголошений у розшук. Двох інших обвинувачених із прізвищами Іванов і Фоменко судили в цій справі у 2014 році. Їх об’єднувало те, що вони служили раніше в тому ж загоні спецпризначення ФСБ.

Як говориться в розслідуванні, судовий процес про вбивство Козлова було припинено, а в червні 2015 року Красикова прибрали з федерального розшуку і бази Інтерполу. Незабаром після цього він отримав паспорт на ім’я Соколова.

У розслідуванні стверджується, що Красиков, імовірно, був завербований спецслужбами як найманий вбивця. Подібна ж схема, як стверджується, була застосована при вербуванні Олексія Комаричева, який в Україні навесні цього року намагався підірвати автомобіль офіцера військової розвідки. До Києва він приїхав за документами на ім’я Андрій Ломако. Бомбою йому відірвало обидві руки, але він вижив. Раніше він був співробітником російської Федеральної служби з контролю за наркотиками (ФСКН). Стверджується, що в Києві він виконував завдання російської військової розвідки.

У розслідуванні наводиться ще один приклад: у 2015 році громадянин Росії Олег Смородінов з кримінальним минулим і досвідом участі в бойових діях на Донбасі, як стверджується, був завербований російськими спецслужбами, відправлений в українське місто Рівне, де вбив офіцера. Згодом в Україні він був заарештований. Стверджується, що у нього був список з шести людей, імовірних жертв майбутніх замахів, які раніше були консультантами грузинської армії під час війни з Росією в 2008 році, як і вбитий в Берліні Хангошвілі. У розслідуванні Bellingcat стверджується, що російські спецслужби, використовуючи колишніх кримінальників, імовірно зводять рахунки з тими, хто в 2008 році воював проти Росії в Грузії.

Перша частина розслідування Bellingcat була опублікована 3 грудня. У ній росіянин, який скоїв вбивство Хангошвілі, був ідентифікований як Вадим Красиков. За твердженням журналістів, він народився 10 серпня 1965 року в селі Шимкентської області Казахстану. У 80-ті його родина переїхала до російського регііону Бурятія. У 2014 році він був оголошений у міжнародний розшук за підозрою у вбивстві підприємця в Москві. Через півроку розшук був зупинений.

Розслідувачі відзначають, що вбивство в Москві було схожим із берлінським, в обох випадках підозрюваний під’їхав до жертви на велосипеді і на ньому ж зник. Bellingcat відзначає також, що у російської влади, яка оголошувала Красикова в розшук, найімовірніше, був доступ до відбитків пальців Красикова і його фотографій.

Також 3 грудня інформаційні агентства повідомили, що німецькі слідчі органи підозрюють російську владу в причетності до організації вбивства. Офіційно влада Німеччини на наступний день заявила, що Москва не співпрацює з Берліном у розслідуванні вбивства і оголосила про висилку двох співробітників російського посольства.

Канцлер ФРН Анґела Меркель заявила 4 грудня на саміті НАТО, що Німеччина ухвалила рішення про висилку дипломатів, коли стало зрозуміло, що Росія не співпрацює зі слідством. Вона пообіцяла поговорити про цю справу з Володимиром Путіним на зустрічі, яка відбудеться наступного тижня в Парижі, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув звинувачення на адресу Росії, порівнявши їх зі звинуваченнями у справі про збиття «Боїнга» над Донбасом у 2014 році.

Хангошвілі – уродженець Грузії, який під час другої чеченської війни командував одним із підрозділів сепаратистів, які воювали проти російських військ. Згодом він співпрацював зі спецслужбами Грузії. Після замаху на його життя в Тбілісі він попросив притулку в Німеччині, однак був убитий до результатів розгляду заявки.